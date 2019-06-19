Manisa'daki FETÖ operasyonunda 1 gözaltı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.G'nin (25) Kula'daki bir evde saklandığı tespiti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlı gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.