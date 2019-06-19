Karabük'te FETÖ şüphelisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Karabük'te yakalandı
|19 Haziran 2019 14:57
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan aranan İ.Ö'yü, saklandığı evde gözaltına aldı.
ByLock kullanıcısı olduğu, terör örgütünün KHK ile kapatılan şirketlerinde sigorta kaydının ve Bank Asya'da hesaplarının olduğu ileri sürülen şüphelinin, üzerinde yapılan aramalarda, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyetle iki cep telefonu ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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