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Siverek'teki silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Siverek ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi
 19 Haziran 2019 23:41
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Siverek'teki silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada iki kişi daha tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede tedavileri tamamlanan Bülent ve Serhat Ferman İzol'ün ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Zanlıların adliyeye getirilmeleri sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Adliye binasına çıkan bütün yollar kapatılırken, özel harekat polisleri çatılarda nöbet tuttu.

Siverek ilçesinde 5 gün önce aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Cihan İzol, Yusuf Rojhat İzol ve Mehmet Metin İzol tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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