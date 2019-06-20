1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 33 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı
 20 Haziran 2019 07:35
Yazdır
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 33 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evleri olarak kullandığı İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da 30 hücre evi tespit edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ileri sürülen 33 zanlı gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK sığınağında omuzdan atılan füze bulundu
19 Haziran 2019 23:31		 Önce itiraf etti sonra inkarı seçti
19 Haziran 2019 21:51
Yola tuzaklanan telsiz düzenekli bomba imha edildi
19 Haziran 2019 21:36		 FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı
19 Haziran 2019 20:56
Genelkurmay eski adli müşaviri hakim karşısına çıktı
19 Haziran 2019 20:08		 Antalya'da FETÖ'den 4 kişi gözaltına alındı
19 Haziran 2019 20:02
'İsmail'in Yeri' restoranlarının sahibi hakim karşısına çıktı
19 Haziran 2019 19:58		 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
19 Haziran 2019 19:28
Balyoz Hakimi Ömer Diken'in tahliye talebine ret
19 Haziran 2019 18:40		 Yargıtay eski üyesi Karadağ'ın hapsi istendi
19 Haziran 2019 16:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:50 - Yankesici: Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez07:45 - İşletmeler 100 bin işçi arıyor07:35 - İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 33 gözaltı07:31 - İstanbul'da yüzde 5'lik kitle renk vermiyor07:19 - Zülfikar İzol'un 2 kardeşi daha tutulandı07:18 - Sel felaketinde Camii İmamı da hayatını kaybetti07:15 - Cezaevinden çıkan eski koca dehşet saçtı: Eşini ve baldızını öldürdü07:05 - Platini, Abdullah Gül'ü çağırmayarak 2016'yı elimizden almış06:40 - Soylu: Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:10 - Ankara ve KKTC'den çok ciddi bir rest: Maraş04:49 - Ankara'da asayiş uygulaması: Çok sayıda polis katıldı04:44 - Kuşadası Körfezi'nde 15'i çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı01:40 - Ankara'da Sokak Lezzetleri Festivali başladı01:36 - Yağışla hava ülkeyi terk ediyor01:35 - İşçiler yüksek zam isteyince, patron lokavt ilan etti01:28 - Öğretmenler için mesleki çalışma dilekçe örnegi01:26 - Danıştay'dan, limited şirket ortaklarını ilgilendiren önemli karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın, ortak yayın öncesinde bir otelde, görüşmesini etik buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli statüde geçirilen süreler 8 yıla bir kademede dikkate alınır mı?
Vatandaşlar, avukatlar gibi dava içeriğini, internet'ten görebilir mi?
Soylu: Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz
Zülfikar İzol'un 2 kardeşi daha tutulandı
Öğretmenler için mesleki çalışma dilekçe örnegi
Platini, Abdullah Gül'ü çağırmayarak 2016'yı elimizden almış
Ankara ve KKTC'den çok ciddi bir rest: Maraş
İşçiler yüksek zam isteyince, patron lokavt ilan etti
Ankara'da Sokak Lezzetleri Festivali başladı
Yağışla hava ülkeyi terk ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hüsn-i kuruntu 1
ayakta uyumak 6
aşk-ı memnu dizisi 1
mavi bayrak 4
beyaz gömlek içine siyah atlet giyen erkek 6
fransızca şarkılar 3
ekrem imamoğlu ile ismail küçükkaya'nın otelde buluşması 2
yüzünden düşen bin parça 4
denizin dibinde hatçam 1
dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum 6
SON İLANLAR
Yalova Teşvikye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Selinus İnş 20 İşçi Alacak
Burdur Sagalassos Geçici 80 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam