1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tatilden dönen İmamoğlu, meteorolojiyi suçladı

Sel felaketinde Bodrum'da tatilde olduğu için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Meteoroloji doğru zamanda doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştır. 12.30'da AKOM'a yağmur uyarısı o da orta şiddetli 40 kilo ve altı bir uyarı gelmiştir. 114 kilo yağmur düşmüştür. Dün 4 bine yakın çalışma arkadaşımız sahada çalıştı'' dedi
 18 Ağustos 2019 12:15
Yazdır
Tatilden dönen İmamoğlu, meteorolojiyi suçladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören yerlerde incelemeler yaptı.

İlk olarak Eminönü'ne gelen İmamoğlu, alt geçitlerde selden zarar gören dükkanları inceledi, esnafla görüştü. İmamoğlu, yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Yeraltı Çarşısı'na giderek açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliklerinin hava durumunu da etkilediğini belirten İmamoğlu, "Dünyanın bir iklim değişikliği söz konusu. Sadece Türkiye'ye has değil, dünya bunu tartışıyor. Fazla değil 20-30 yıl sonra yaz sıcaklığının en az 3,5-4 derece artacağından bahsediliyor. Bu iklim değişikliklerinden doğan, yağışla ilgili süreçlerle alakalı ciddi sorunlar var. Biz İstanbul ile ilgili seferberlik kelimesini kullanırken sadece bildiğimiz trafik, deprem, seferberliği değil, altyapı ile ilgili de bir seferberlik var." ifadelerini kullandı.

Bilgi akışının hızlı bir şekilde paylaşılması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, AKOM'dan gelen verileri tekrar kontrol ettirdiğini, Meteoroloji'den gelen yağış uyarısının 12.30'da geldiğini belirtti. İmamoğlu, "12.30'dan belli bir süre sonra da 15-20 dakika içerisinde de baş edilemez, saatte 114 kiloyu bulan yağış miktarına erişilmişti. Çok geç bir uyarı işlemiş." diye konuştu.

İstanbul'un altyapısının tümüyle gözden geçirileceğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tarihi Yarımada'nın altyapı ile ilgili sorunları var. Tarihi Yarımada oluşuyla ilgili zorlukları da var biliyorum. Tümüyle bunlar ele alınması gereken hususlar. Neticede biz Yeraltı Çarşısı'ndayız, 30 civarında dükkan var orada. Tabii burada bir sıkıntı var. Esnafımızın maddi, manevi yanındayız. Biz hızlıca itfaiye raporlarını bugün sunacağız. Raporları arkadaşlarımıza sunacağız. Onlar da sigorta şirketlerini bekliyorlar, onlarla ilgili görüşmelerini yapacaklar."

Daha sonra yürüyerek Sirkeci'den Mahmutpaşa'ya geçen İmamoğlu, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. İmamoğlu, "Tam da depremin yıl dönümünde olması, afetin aslında bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu bize tekrar hatırlattı." şeklinde konuştu.

Tüm kurumların tedbir alma konusunda erken uyarı sisteminin iyi bir şekilde işlemesi gerektiğini kaydeden İmamoğlu, bu konuda kurumsal iş birliklerini güçlendireceklerini ifade etti. En ciddi sorunların Tarihi Yarımada'da yaşandığını söyleyen İmamoğlu, Kapalıçarşı'daki durumun, Yeraltı Çarşısı'na nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İBB'ye bildirilen vaka verilerini paylaşan İmamoğlu, şunları ekledi:

"Yaklaşık bin 800'e yakın vaka tarafımıza duyuruldu. Bunların tamamıyla ilgilenildi. Dün 4 bine yakın arkadaşımız sahada çalıştı. Su baskınlarına yerinde müdahale edildi. Özellikle Tarihi Yarımada'da yol bakım ekiplerimiz sahada olacak. Üsküdar'da bir iki yoldaki çökme giderildi, arkadaşlarım geçici dolguları yaptı hızlı bir asfalt çalışması yapılacak."

- "24 saat içinde toparlanma talimatı verdik"

Kapalıçarşı'daki incelemelerinin ardından Afet Koordinasyon Merkezine (AKOM) gelen İmamoğlu, sağanak sonrası etkilenen yerler ve buralarda gerçekleştirilen müdahaleler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bir gazetecinin, "Alınan ihbarlar ve müdahale çalışmaları ne durumda?" sorusu üzerine, yoğunluğun Eminönü ve civarında olduğunu belirterek, şu anda o bölgede hasar tespitleri yapıldığını kaydetti.

İmamoğlu, Tarihi Yarımada'da ise yol bakım ekiplerinin tespit çalışmalarını yaptıklarını aktararak, "Büyük oranda küçük tamirler söz konusu. 24 saat içerisinde toparlanması konusunda talimat verdik. Yarın sabaha orada hiçbir sorun kalsın istemiyoruz. Çünkü büyük bir kısmı çok hızlı toparlanabilecek tamirler." ifadelerini kullandı.

İSKİ'nin Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'ndeki çöken yolun dolgusunu yaptığını dile getiren İmamoğlu, "Bir üst tamirini yaptı aslında. Yol çalışıyor ama muhtemelen asfaltı vesaire daha sonra halledilecek. Havalar toparlasın sanıyorum birkaç gün içerisinde orası çözümlenir." değerlendirmesini yaptı.

- "Kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerle ilgili çalışma yapılacak"

Genel sekreterine, özellikle altyapıya dair ilgili tüm birimleri toplayarak çalışma yapmalarını söylediğini anlatan İmamoğlu, "İstanbul'da, son 20-25 yılda yaşanan bütün sel ve afetlerdeki riskli alanlar nereleri? Nerelerde yaşanıyor? Bunların tamamı göz önüne alınarak, alınması gereken kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerle ilgili bir çalışma yapılacak. Hatta, bununla ilgili önümüzdeki hafta basını da bilgilendireceğim." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 3 bin 134 ihbar aldıklarına işaret ederek, "27 yolda göllenme, 13 yolda çökme, 13 alt geçit su baskını, 37 mahsur kalan ve kaza yapan araç, 29 bariyer hasarı ve mazgal tıkanması gibi ihbarlar. Onun dışındakiler de ev, iş yeri ihbarı şeklinde." bilgisini verdi.

İmamoğlu son olarak, Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokağı'ndaki çöken yolda incelemelerde bulundu. Yolda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından Üsküdar Meydanı'na gelen İmamoğlu, yağmurdan etkilenen sahilin son durumu hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
92 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz'
19 Ağustos 2019 12:18		 MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması
19 Ağustos 2019 11:45
'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'
19 Ağustos 2019 11:32		 Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü
19 Ağustos 2019 11:30
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
19 Ağustos 2019 10:43		 İmamoğlu'ndan görevden almalara ilk tepki
19 Ağustos 2019 10:32
HDP olağanüstü toplanıyor
19 Ağustos 2019 10:14		 Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
19 Ağustos 2019 10:02
CHP, Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor
19 Ağustos 2019 09:51		 Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor
19 Ağustos 2019 09:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de öldü12:18 - 'Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz'12:15 - Çocuklarına inat, 72 yaşında 41 kilo verdi12:04 - Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı11:46 - KYK yurt başvuruları başladı11:45 - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması11:32 - 'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'11:30 - Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü
11:29 - Kandil bölgesine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:28 - 'Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak'11:23 - İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar11:21 - İstanbul'da meşhur AVM satışa çıktı11:20 - TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor11:13 - 'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'10:53 - Gram altın 270 lira seviyelerinde10:49 - Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce İstanbuldaki sel felaketinde, İBB başarılı bir şekilde hizmet edebildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten memura yeni zam teklifi
Üç büyükşehir belediye başkanı görevden alındı
Ali Yalçın: Zam teklifine 2 puan eklendi
Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil
Motorine ve benzine zam gelecek
Lisans bitirdikten sonra önlisans okuyan aday, KPSS'ye önlisans düzeyinden girebilir mi?
Görevden alınan Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Can sıkıntısına başlık açmak 1
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
baroları boykot kararı 1
para biriktirmek 1
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 1
hükümetin memurlara zam teklifi 3
19.08.2019 fenerbahce vs gazişehir fk maçı 1
Duygusal zeka 2
her güne yeni bir bilgi 1
40 yıllık türbenin gladyatör mezarı çıkması 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 41 personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
TÜBİTAK 5 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Bozkurt Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Iğdır Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam