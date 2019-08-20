Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen eylem yapmaya hazırlanıyor.
|20 Ağustos 2019 08:34
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Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet memurlara son olarak 2020 için 4+4 ve 2021 için ise 3+3 zam teklifi yapmıştı.
Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili olan Memur-Sen bu teklifi müzakereye uygun bulmamıştı.
Çalışma takvimi yeniden belirlenmezse bugün karar için son gün.
Ya uzlaşma çıkacak toplu sözleşme imzalanacak ya da Hakem Kurulu için süreç başlayacak.
Memurlar.net olarak aldığımız bilgilere göre Memur-Sen bugün iş bırakma eylemi dahil bir dizi kararını açıklayacak.
Memur-Sen ve bağlı sendikalar saat 15.00'da iş bırakma eylemi yapacak. Ardından da saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak.Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
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