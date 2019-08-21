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Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan memurlar.net'e yapılan açıklamada, eski kazanımların aynen devam edeceği belirtildi.
 21 Ağustos 2019 14:09
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Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek

Memurlar.net'te bugün yer alan haberde, toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle, Kamu İşveren Heyetinin, daha önceki dört toplu sözleşme döneminde elde edilen kazanımların devam edip etmeyeceğini de Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun takdirine bırakmaya istekli olduğuna dair iddialara yer verilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, haber üzerine, memurlar.net'e yaptıkları açıklamada, eski kazanımların aynen devam edeceğini belirtti.

Bu açıklamaya göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, sadece yeni talepleri ve eski kazanımlarla ilgili artış ve genişletme taleplerini ele alacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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