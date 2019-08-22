OHAL Komisyonu 2 aydır rapor açıklamıyor
Olağanüstü Hal döneminde KHK ile ihraç edilenlerin başvurularını inceleyen OHAL Komisyonu Temmuz ve Ağustos ayı raporunu açıklamadı.
|22 Ağustos 2019 14:00
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Komisyon her ay düzenli olarak rapor açıklıyordu. En son 28 Haziran'da rapor açıklamıştı.
OHAL Komisyonu'na toplamda bugüne kadar 126 bin başvuru yapılmış durumda.
22 Aralık 2017'den bu yana karar verme sürecine başlayan komisyon, yapılan başvuruların yüzde 61'ini sonuçlandırdı. Komisyon bugüne kadar toplamda 6 bin kişiyi göreve iade etti.
İhraç olup Komisyona başvuran vatandaşlar, Komisyon'un 2 aylık raporunun yayınlanmasını talep ediyor.
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