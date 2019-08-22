2019 yılı Öğretmen Mazeret Tayin Robotu yayında

Öğretmenlerin mazeret tayinlerine ikinci aşama başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvurular 27 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek.

MEB'in açıkladığı tercih listesinde, toplam 98 bin 166 kadro yer aldı. Ancak tercih listesinde hem kontenjan hem il dışı başvuran hem de il iç başvuran sütunları 0 olarak bulunan 2835 kontenjan daha yer alıyordu. Bu 2835 kontenjan sıfır değerinde olduğu için Robota aktarılamamıştır.

Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde memurlar.net'e üye olup, tercih listesi oluşturabilir ve hangi kadroların çok tercih edildiğini görebilir.

2019 yılı Öğretmen Mazeret Tayin Robotu için tıklayınız.

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