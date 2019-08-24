ABB'nin bakmadığı çocuklara Mamak Belediyesi bakacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye bünyesindeki Çocuk Koruma Evleri'ni kapatma kararının ardından evsiz kalan 47 çocuğa Mamak Belediyesi sahip çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından, "Öksüz ve yetim çocukların sokağa bırakılmasına asla gönlümüz razı olmaz. Onların da diğer çocuklar gibi şevkate, merhamete ve güvenliğe ihtiyacı vardır. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Mamak Belediyesi olarak bu evlerdeki çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız" mesajını paylaştı.
|24 Ağustos 2019 23:35
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın evlerinden çıkardığı kimsesiz çocuklara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sahip çıktı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Twitter hesabından evsiz bırakılan çocuklara sahip çıkacaklarını belirterek "Öksüz ve yetim çocukların sokağa bırakılmasına asla gönlümüz razı olmaz. Onların da diğer çocuklar gibi şevkate, merhamete ve güvenliğe ihtiyacı vardır. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Mamak Belediyesi olarak bu evlerdeki çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız" dedi.
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