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Okuldaki bazı dersleri profesörler verecek

Bakan Selçuk: Özellikle fen liselerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersleri üniversitelerden bazı profesörlerin vermesi konusunda bu sene ilk kez çalışmamız olacak
 25 Ağustos 2019 14:15
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Okuldaki bazı dersleri profesörler verecek

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını anlatırken yaz döneminde öğretmenlere yönelik onlarca eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Öğretmenlerin geliştirilmesi konusunda üniversitelerin eğitim fakülteleri ile ortak çalışmalar yaptıklarını dile getiren Selçuk, "Özellikle fen liselerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersleri üniversitelerden bazı profesörlerin vermesi konusunda bu sene ilk kez çalışmamız olacak" dedi.

- "Liselerde yapay zeka dersleri başlayacak"

Yapay zeka konusunda büyük bir hazırlık yürüttüklerini bildiren Selçuk, makine öğrenmesi, büyük veri gibi konuların bakanlığın karar destek sistemlerinin içine girmesi, e-okul ve dijital altyapıda kullanılması için yürütülen çalışmalara değindi. Bakan Selçuk, ayrıca lise seviyesinde de yapay zeka derslerinin olması için hazırlık yürüttüklerini söyledi.

Selçuk, tasarım-beceri atölyelerinde kodlama eğitimlerinin verilmesi için de çalıştıklarını, bu çalışmaların birkaç sene içinde toparlanacağını vurguladı.

Açıklanan ortaöğretim programıyla ilgili 100'ün üzerinde kuruma yazı yazdıklarını, bu konuda çok güzel geri bildirimler geldiğini dile getiren Selçuk, böylece "Tarih seçmeli ders olacak" gibi bazı yanlış anlaşılmaları da önleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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