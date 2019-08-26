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Sabancı Holding en büyük şirketini satıyor

Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret'te sermayenin %57.9'una karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.
 26 Ağustos 2019 10:55
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Sabancı Holding en büyük şirketini satıyor

Sabancı Holding açıklamayı bu sabah KAP'a yaptı. Şiketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ("Anlaşma") ile Anlaşma'ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk ALPER ile Çimento Grup Başkanı Tamer SAKA'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

Sabancı Holding Temsa İş Makinaları'nı da satmıştı

Sabancı Holding geçtiğimiz günlerde de Temsa İş Makinaları'nın yüzde 41'ini diğer ortak Japon Marubeni'ye satmıştı. Japonlar şirkette çoğunluğa sahip olmuştu.

Sabancı Holding hakkında

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye'nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu'na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir.

Sabancı Topluluğu, hemen hemen tamamı faaliyet gösterdikleri sektörlerin liderleri konumunda olan 65 şirketten oluşmaktadır. Sabancı Topluluğu'nun temel ilgi alanları, bankacılık ve sigortacılığı kapsayan Finansal Hizmetler, Gıda ve Perakendecilik, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv, Kimya ve Dış Ticaret, Çimento, Tekstil, Enerji, Kağıt ve Ambalaj Malzemeleri, Turizm ile Bilgi Teknolojileri'dir. Sabancı Holding'in kendi hisseleri hariç, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören 13 şirkette iştiraki bulunmaktadır.

Yünsa hakkında

Avrupa'nın en büyük entegre yünlü dokuma kumaş üreticisi ve dünyadaki beş büyük üst segment yünlü kumaş üreticisinden biri olan Yünsa, 1973 yılında kurulmuş, 1990 yılında ise halka açılmıştır. HOSH %57.88 hisse payına sahiptir. Kalan hisseler halka açık olarak Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Yünsa, 1973 yılında erkek giyim için yünlü dokuma kumaş üretmeye başlamış; 1998 yılında portfolyosuna kadın giyimi katmıştır. Kendi ipliğini üreten ve kullanan Yünsa, yıllık 4.500 ton kamgarn iplik kapasitesinin yanında, 12.5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahiptir. Dokunan kumaşların büyük bir bölümü %100 yünlü kumaşlardan oluşmakta, bunların yanı sıra kaşmir, ipek, likra, polyester, viskon karışımlı yünlü kumaşlar da üretilmektedir. Kumaşlarının su itici, UV korumalı, kendi kendini temizleyen ve doğal gerdirme gibi farklı finisaj uygulamaları mevcuttur.
Memurlar.Net
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