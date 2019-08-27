1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da okul servis ücretlerine zam

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam
 27 Ağustos 2019 10:29
Yazdır
Ankara'da okul servis ücretlerine zam

Ankara'da bu eğitim döneminde okul servis ücretlerine zam oranı yüzde 13 olarak belirlendi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Benzin'den sonra otogaza da zam geldi
27 Ağustos 2019 10:20		 'Herkes elini taşın altına koysun'
27 Ağustos 2019 08:30
Kayseri'de toplu ulaşıma zam
26 Ağustos 2019 19:58		 Motorin ve benzine zam geldi
26 Ağustos 2019 16:30
Yok yılını yaşayan Antep fıstığı cep yakıyor
24 Ağustos 2019 15:18		 Devlet Tiyatrolarının biletlerine yüzde 20 zam geldi
23 Ağustos 2019 17:32
Patates tarlada 1 lira, markette 4,5 lira
22 Ağustos 2019 23:11		 KYK yurtlarına yüzde 20'ye yakın zam geldi
21 Ağustos 2019 11:55
Çay-Kur, Çaya 3. defa zam yapmayacak!
21 Ağustos 2019 11:45		 Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
20 Ağustos 2019 10:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Piyasada 'Flash Crush' sarsıntısı yaşandı
Bisikletle Ankara'ya geldi. Kılıçdaroğlu'na sözünü hatırlatacak
FETÖ yer altına indi
Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Ankara'da okul servis ücretlerine zam
Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iki lafın belini kırmak 1
once upon a time in hollywood 5
çaylak muamelesi görmek 2
EMİNE BULUT 3
Hayatın kaynağı 2
günaydın sözlük 2
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 2
yeni şarkı üretilememesi 3
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 5
SON İLANLAR
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam