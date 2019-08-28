Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler için başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum
|28 Ağustos 2019 14:47
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.
Erdoğan, Şenler'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Paylaşımında, Şenler ile çekilmiş bir fotoğrafına da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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