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OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğü 4.996 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.
 29 Ağustos 2019 08:43
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OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı

Orman Genel Müdürlüğü, 5 bine yakın personel almak için ilana çıktı.

Yayımlanan ilana göre 2.700 Orman Muhafaza Memuru alınacaktır. 2018 KPSS'den en az 60 puan almış olma şartı yer alıyor. Başvurular 24 Eylül ila 7 ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. İlan için tıklayınız.

Genel Müdürlük, Orman Muhafaza Memuru alımının yanı sıra 1.150 Orman mühendisi alacaktır. İlan metni için tıklayınız.

Genel Müdürlük ayrıca, çeşitli unvanlarda 1.146 mühendis, avukat biolog, labırant, tekniker, büro pwersoneli ve destek personeli alacak. İlan metni için tıklayınız.
Memurlar.Net
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