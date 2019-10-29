İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneleri kaldırma kararı

Eminönü'ndeki iskeleler arasında, ekmek arası balık satan kayıkçılar daha önce kaldırılmış, sadece Galata Köprüsü'nün Eyüp tarafında 3 teknelik yer tahsis edilmişti. Sadeliği terk eden balık-ekmek teknelerini İBB kaldırma kararı aldı.

İBB Eminönü'nde balık ekmek satan tekne sahiplerine ihtarname gönderdi. Gönderilen yazılarda, satış yapılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB'den yapılan açıklamada boşaltılan yerlerin yerine yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi.

"KAHVALTI BİLE YAPMADIM BALIK EKMEK YEMEK İÇİN"

Eminönü'ndeki balıkçıların İstanbul'un simgesi arasında yer aldığı belirten vatandaşlar, teknelerin kaldırılmasını istemediklerini dile getirdiler. Samsun'da yaşayan ve İstanbul'a her geldiğinde mutlaka Eminönü'nde balık-ekmek yediğini ifade eden Ziynet Oymak, "Bence kaldırılmasın. Özellikle geldim ben buraya balık ekmek yemek için. Samsun'dan misafir olarak İstanbul'a geldim. Kaldırılmasın bence, esnafımız da kazanıyor. Her geldiğimde mutlaka yemeden gitmem. Kahvaltı bile yapmadım balık ekmek yemek için" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN BİR SİMGESİ"

Ali Yılmaz da , "Bunlar İstanbul'un bir simgesi. Yıllardır bunlar burada çalışıyorlar. Tabii üzerine düşen görevleri yapıyorlarsa, belediyeye kiralarını ödüyorlarsa turistler için de güzel görsel bir şey. Bulunması, devam etmesi iyi olur. Eğer belediyeye de parasını ödüyorlarsa. Çünkü belediyenin de böyle yerlerden gelir elde etmeye ihtiyacı var. Bunu değerlendirirlerse turistik açıdan, görsel açıdan tarihi bir yer yani. Devam etmesini isteriz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELİYORLAR"

Türkiye'nin her yerinden Eminönü'ne balık-ekmek yemeye gelindiğini dile getiren Özcan Karabulut ise, "Türkiye'nin her tarafından buraya geliyorlar. Balık ekmek yiyip İstanbul güzel diyorlar. Burayı kaldırdıkları zaman iyi olmaz. İstanbul'un er yerinden gelen var artı yurt dışından da gelenler var. Turistik bölge dedikleri gibi. Tarihi bir yapı. Biraz da indirim olsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"ESENLER'DEN GELDİK BURAYA"

Bursa'dan İstanbul'a gelir gelmez balık-ekmek yemek için Eminönü'ne geçtiğini ifade eden Ali Osman Alpaslan, "Bence kaldırılmasın. İstanbul'a geldiğimde burada balık ekmek yiyoruz. Burası bir nimet yani. Acıktık, sabah kahvaltı yapmadık. Esenler'den geldik buraya" şeklinde konuştu. Bugün otobüslerin ücretsiz olmasını değerlendirmek için Eminönü'ne ailesi ile balık-ekmek yemeye gelen Köksal Özetelik de, "Bu İstanbul ile özdeşmiş. Kaldırmasalar daha iyi olur. Sık sık gelmeyiz, biraz uzaktan geliyoruz. Otobüsler bugün ücretsiz olduğu için hanıma dedim ki, 'Sizlere balık-ekmek söyleyeyim. Eminönü'ne gidelim' dedim. Kaldırılması iyi olmaz yani" dedi.

TARİHİ BALIK-EKMEK TURİZM KOOPERATİF BAŞKANI:İBB'NİN TEBLİGATI ULAŞTI

Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke, "1 Kasım itibariyle sözleşmemizin iptal edileceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emlak daire başkanlığından aldığımız yazı ile teknelerimizin kaldırılacağını, işimize son verileceğini, kaldırmazsak polis zoru ile kaldırılacağımız tebligatı bize ulaştı" dedi.

"TEBLİGATIN BİR ÇOK ESNAFA GÖNDERİLDİĞİNİ İFADE ETTİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, Eminönü'nde balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı tartışma yarattı.

Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke tebligatla ilgili açıklama yaptı.

"1 Kasım itibariyle sözleşmemizin iptal edileceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emlak daire başkanlığından aldığımız yazı ile teknelerimizin kaldırılacağını, işimize son verileceğini, kaldırmazsak polis zoru ile kaldırılacağımız tebligatı bize ulaştı" diyen İlke, "Yaptığımız görüşmelerde bunun genel bir uygulama olduğunu, bir çok kuruluşa gittiğini duyduk. Fakat devlet yetkilileri ile ve en sonunda sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızla dün akşam bir etkinlikte karşılaştık. Gerek kendi partisi, gerek kendisini tanıyan isimlerden aldığımız izlenim şu; Bunun 100 yıllık bir sektör olduğunu, bize diğer sektörlere davrandığı gibi davranılmaması gerektiğini ve buradaki insanların mağdur edilmeyeceğini ve bunun genel bir uygulama olduğunu, tebligatın bir çok esnafa gönderildiğini kendileri ifade etti" diye konuştu.

"1800'LÜ YILLARDAN BERİ BURANIN GELENEĞİ OLMUŞ"

Arif Hikmet İlke, "Böyle bir şey olabilir mi? Ben devletin kiracısıyım. Daha önceden 9 tekneydik, daha sonra 3 tekne olarak ortaklı bir proje yaptık. Belediyenin kendi inisiyatifinde olan bir projesi, uygulaması olabilir. Biz bunun karşılığında Ekrem bey biliyorsunuz yakın zamanda burada bir sel felaketi olduğunda geldi, esnaf ile ilgilendi. Kişinin aynasıdır, sözüne bakılmaz. Ben Ekrem beyin ortaya koyduğu siyasi söylemlerle bu icraatların uyuşmadığını ve hatta kendi partisinden ve büyükşehir yetkililerinden görüştüğüm kişiler de, bunun altında imzasının olmayacağını onun prensiplerine uymadığını, bizimle diyalog ile bunun çözüleceğini söylediler. Büyükşehir Belediyesi'nden çatlak sesler de geliyor. Bununla yüzleşeceğiz. Devlet çıkın derse o gün buraya polis geldiğinde, bir tane polisin bile gelmesine gerek yok. 1800'lü yıllardan beri buranın geleneği olmuş, buna hassasiyetle özenle duran bir sektörün temsilcisiyiz. Tabii burnumuza rant kokuları da geliyor. Bence bundan en çok rahatsız olacak Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem beyin kendisidir. Ekrem beyin kendisi de çünkü bununla mücadele ettiğini söylüyor. Biz bir çok uygulamalar ile karşı karşıya kaldık, sorunlarımız çözüldü. Belediye'nin burada bir projesi olabilir. Buna saygı duyacağız ama karşılıklı diyalog ile. Kurum ve kuruluşlardaki yetkililerin bizi muhatap alacağına inanıyorum. Buna inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"SADECE BİZİM TEKNEDE ÇALIŞAN 50-60 KİŞİYİZ"

Balık-ekmek teknesinde çalışan ve buradaki işini kaybederse ne yapacağını bilemeyeceğini ifade eden 40 yaşındaki Ertaç Yılmaz, "Yaklaşık 1 hafta önce bir tebligat geldi. 1 Kasım itibari ile teknelerimizin kapanacağı, kapanmadığı takdirde polis zoru ile çıkartılacağımız söylendi. Şu anlık kanuni süreçle ilgili bir bilgimiz yok. Sadece elimizdeki olan tebligat. Belediye başkanımız da görüyordur. Binlerce kişi. Sadece bizim teknede çalışan 50-60 kişiyiz. Benim çocuklarım var, onların çocukları var. Binlerce kişi mutlaka ki ekmek yiyor buradan. Ben şu anda burası kapandığında borçluyum, kiracıyım. Nereden iş bulacağım? 40 yaşındayım. Nerede çalışacağım? Elimde başka bir mesleğim de yok. Buna belediye başkanımız ya da daha büyük yetkililerimizin el atacağını ve bizi mağdur etmeyeceğini biliyorum" dedi.