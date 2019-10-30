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Ambulansı 'eski anılarını canlandırmak' için çalmış

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulans çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışmıştım. Yoldan geçerken gördüm ambulansı, hem hava soğuktu o yüzden hem de eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı gölü izlerken buldu
 30 Ekim 2019 17:46
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Ambulansı 'eski anılarını canlandırmak' için çalmış

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulans çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışmıştım. Yoldan geçerken gördüm ambulansı, hem hava soğuktu o yüzden hem de eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı gölü izlerken buldu.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda görüldüğüne yönelik ihbar aldı. Vatandaş ihbarını değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve özel harekat ekipleri ormanlık alanda yaptıkları çalışmalarda ambulansı buldu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı

Ambulans çevresinde birisinin olduğunu gören polis ekipleri şahsı durdurmak için havaya 3 el ateş açtı. Olaya ilişkin Emre Ç. (34) isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ormanlık alandan çıkartılarak polis aracına bindirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli şahıs basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Şüphelinin ilk ifadesi: "Hava soğuktu o yüzden"

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışmıştım Ambulansların nerede bırakıldığını biliyorum. Yoldan geçerken gördüm ambulansı, hem hava soğuktu o yüzden hem de eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi.

Annesi kayıp başvurusu yapmış

Şüphelinin geçen yıl eşinden boşandığı ve bunalıma girdiği bilgisine ulaşıldı. 16 Ekim'de şüphelinin annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Emre Ç.'nin hakaretten ve adam yaralamaktan suç kaydı olduğu belirlendi.

Polis ekipleri gölü izlerken buldular

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde, şüphelinin ambulansı çaldıktan sonra Sultangazi Habipler yolunu kullanarak Eyüpsultan'a geldiğini tespit etti. Polis ekipleri şüpheli şahsı gölü izlerken buldu ve gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ambulans üzerindeki incelemeleri devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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