1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! 13 kişi yaralandı

Durakta bekleyenlere çarpan özel halk otobüsünün şoförü, elinde bıçakla kaçmaya çalışırken denize atladı- Şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan sabıkası olduğu ortaya çıktı- Olayda 13 kişi yaralandı
 03 Kasım 2019 17:16
Yazdır
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! 13 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı, şoför araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışarak denize atladı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı.

Kazanın ardından elinde bıçakla araçtan inen şoför kaçmaya çalışırken denize atladı.

Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi

Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Aidat' kavgasında, 11 aylık borcun ödenmediği iddiası
03 Kasım 2019 15:30		 Aysel öğretmen, emekli ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı
03 Kasım 2019 14:35
Aynı dönerciden tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendi
03 Kasım 2019 07:35		 Kendi doğum günü partisinden dönerken kazada öldü
03 Kasım 2019 06:31
Gerçek sonradan ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
02 Kasım 2019 23:08		 Kayıp yönetmen, dere yatağında ölü bulundu
02 Kasım 2019 21:21
Konya'da çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu
02 Kasım 2019 20:51		 Kar ortağı olmak istediler, 400 bin lira kaptırdılar
02 Kasım 2019 20:46
İzmir'de 4 milyon liralık sahte giyim ürünü ele geçirildi
02 Kasım 2019 18:57		 KKTC'de yürek yakan kaza; polis ile eşi kazada öldü
02 Kasım 2019 16:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Memura ek gösterge zammı neyi değiştirecek?
Erdoğan'ın daveti, ilk doktorlardan karşılık buldu
Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
2. Yargı Paketi cezaevlerine umut oldu
Ak Parti'de değişim büyük olacak
Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
Yeniden yaz sıcakları geliyor-Haritalı
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelir mi?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 3
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
e-use 1
gelecegenefes.com 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
eğitim kalitesi 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam