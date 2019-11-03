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Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! 13 kişi yaralandı
Durakta bekleyenlere çarpan özel halk otobüsünün şoförü, elinde bıçakla kaçmaya çalışırken denize atladı- Şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan sabıkası olduğu ortaya çıktı- Olayda 13 kişi yaralandı
|03 Kasım 2019 17:16
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Beşiktaş'ta özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı, şoför araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışarak denize atladı.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı.
Kazanın ardından elinde bıçakla araçtan inen şoför kaçmaya çalışırken denize atladı.
Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi
Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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