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Ispanak zehirlenmesi İstanbul'la sınırlı kalmadı

İstanbul'da birçok kişi bulanık görme ve kas güçsüzlüğü şikayetiyle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Başta Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma, Esenyurt Devlet, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastaneleri olmak üzere yüzlerce vatandaş, zehirlenme şüphesi ile acil servisleri doldurdu. Çanakkale'de de görülen, İstanbul'la sınırlı kalmayan ıspanak zehirlenmesinde ilk bulgu böcek ilacı kalıntıları olduğu belirtildi. Yoğun Bakım Derneği, "10-15 gün ıspanak yemeği yemeyin" uyarısında bulundu.
 04 Kasım 2019 07:30
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Ispanak zehirlenmesi İstanbul'la sınırlı kalmadı

İstanbul'da başta Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma, Esenyurt Devlet ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastaneleri olmak üzere yüzlerce vatandaş, zehirlenme şüphesi ile acil servislere başvurdu. Tuzla'da bir grup işçinin ıspanak tüketimi sonrası benzer bulgularla hastaneye başvurdukları öğrenildi. Rahatsızlananlar bulanık görme ve kas güçsüzlüğü şikayetiyle hastaneleri doldururken, şüphelinin ıspanak olduğu iddia edildi. Günün ilerleyen saatlerinde artan vaka sayılarının İstanbul'la sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yoğun Bakım Derneği, "Tarlalarda üretilen ispanaklara sıkılan böcek öldürücü ilaçların yol açtığı organofosfat zehirlenme nedeniyle başta İstanbul'da olmak üzere pek çok ilde zehirlenme vakalrına yol açmıştır" dedi, "En az 10-15 ıspanak tüketmeyin" uyarısında bulundu.

44 KİŞİ HASTANELİK OLDU

DHA'nın haberine göre de Esenyurt'ta bir marketten aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 1'i çocuk 44 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

İddiaya göre, Esenyurt'ta dün 1'i çocuk 25 kişi yemek yedikten sonra rahatsızlanarak çevre hastanelere kaldırıldı. 4 kişi Esenyurt Devlet Hastanesi'ne, biri çocuk 5 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 15 kişi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 44 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 yaşındaki erkek çocuk ise ailenin isteği üzerine özel bir hastaneye sevk edildi.

YEMEKTEN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Rahatsızlanan vatandaşlara ilk müdahale acil servislerde yapılırken, hastalar ıspanak yemeği yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirtti. Yapılan tetkiklerde kişilerin yemekten zehirlendikleri tespit edildi.

Zehirlenmenin tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan olduğu ileri sürüldü. İddialar üzerine polis ekipleri, zehirlenen vatandaşların satın aldıkları ıspanakların bulunduğu marketi tespit etmek için çalışma başlattı.

YOĞUN BAKIM DERNEĞİ UYARDI

Yaşanan zehirlenme vakaları sonrası bir uyarı da Yoğun Bakım Derneği'nden geldi.Dernekten yapılan açıklama şöyle; "Tarlalarda üretilen ispanaklara sıkılan böcek öldürücü ilaçların yol açtığı organofosfat zehirlenme nedeniyle başta İstanbul'da olmak üzere pek çok ilde zehirlenme vakalarında artışın nedeni olarak gösterilmiş. Hiç olmazsa 10-15 gün kadar ıspanak yemeği yenmemesi tavsiye edilmiş".

ÇANAKKALE'DE DE BENZER VAKALAR

Çanakkale'de görev yağan doktorların yaptığı açıklamada, benzer şikayetlerle birçok hastanın acil servise başvurduğunu belirtti. İstanbul'daki hastane çalışanlaırnı da konu hakkında uyarıldığı açıklamada, "Hastaların ortak bir toksine maruz kalma ihtimalleri yüksek. Bu yüzden İstanbul içinde çalışan arkadaşları bu tarz vakalar açısından uyarmak istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, zehirlenme vakaları ile açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, medyada yer alan 'İstanbul'da yemek yiyen çok sayıda kişi zehirlendi' başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelere yer verildi: "1-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25'i taburcu olmuştur. Geriye kalan 19'unun ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir."

İKİ FABRİKADA DA ZEHİRLENME VAKASI

Esenyurt'ta iki hafta önce iki ayrı fabrikada çalışan yaklaşık 80 işçi, ıspanak yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 50 işçi yemekhanede makarna, ıspanak, yoğurt ve ekler yedikten sonra rahatsızlanmıştı. İşçiler zehirlenmeye şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.

Yine aynı bölgede başka bir fabrikada çalışan yaklaşık 30 işçi de mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. İki fabrikanın yemek şirketinin de aynı olduğu belirtilmişti.
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