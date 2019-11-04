2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı
2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının onaylanmasına dair karar Resmi Gazetede yayımlandı.
|04 Kasım 2019 08:02
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2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında 1733 sayılı Karar, 4 Kasım 2019 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
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