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4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı. Memurlar için şuan da yüzde 0,30 enflasyon farkı oluşmuş durumda
 04 Kasım 2019 10:12
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4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı. Memurlar için şuan da yüzde 0,30 enflasyon farkı oluşmuş durumda.

TÜİK verilerine göre, 2019 Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,36, Ağustos ayında yüzde 0,86, Eylül ayında yüzde 0,99, Ekim ayında da yüzde 2 arttı. 4 aylık enflasyon yüzde 5,30 oldu.

Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam, yüzde %1,01 oranında da enflasyon farkı almıştı.

Memurlar, 2019'un ikinci yarısında da yüzde 5 zam aldı. 4 aylık enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu.

İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmiş durumunda, şuan itibariyle memurlar için yüzde 0,30 enflasyon farkı oluştu. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamları memurların, enflasyon farkını netleştirecek.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Memurlar.Net - Özel

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