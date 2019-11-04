Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na sert tepki... Ahmak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Bakan Soylu, "Avrupa'ya giderek Türkiyeyi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, bir otelde gerçekleştirilen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katıldı. Programa Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, daire başkanları, polis merkezi amirleri ve emniyet personeli katıldı.

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmesine ilişkin, "Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocuklarımızı, bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin sabah dükkanını açmasını engelleyecek, çocukların okula gitmesini engelleyecek, bunun belediye başkanlığını yapacak, sen de Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi şikayet edeceksin, yazıklar olsun" dedi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim'de Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, burada Türkiye'yi eleştiren kelimelere yer vermesi dikkat çekmişti. Terör örgütü PKK/YPG ile ilişikleri bulunmaları nedeniyle kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarına bir kez daha destek çıkan İmamoğlu, "Belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyım atanması ve bir kısmının tutuklanması özellikle hukuk devleti ilkesini ihlal etmektedir. Görevden alınmalar demokrasinin ilkelerine, mevcut hukuksal düzenlemelerimize ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere de uygun değildir. Siyasi partiler ve onların seçilmiş yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışındadırlar. Buna nihai kararı verecek olan yargıdır." demişti.