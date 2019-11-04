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'Afgan çoban getirileceği' iddiası yalanlandı

Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, 5 bin lira maaşla Afganistan'dan çoban getirileceği iddialarının gerçekliğinin olmadığı belirtildi
 04 Kasım 2019 21:54
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'Afgan çoban getirileceği' iddiası yalanlandı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, 5 bin lira maaşla 150 bin Afgan çoban getirileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel Müdürlük tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, son üç yılda Türkiye'de bulunan 93 bin 123 Afgan'ın ülkesine geri gönderildiği belirtildi.

Buna karşın, 5 bin lira maaşla 150 bin Afgan çoban getirileceği yönünde ortaya atılan iddianın da gerçekliğinin olmadığı kaydedildi.

150 bin çoban ithal edeceğiz
Anadolu Ajansı
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