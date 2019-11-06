Suriye'de öldürülen YPG'li teröristi, TBMM'ye sokan vekil!
|06 Kasım 2019 13:37
|Yazdır
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Ankara'da terör suçundan gözaltına alınan TTB üyesi öğrenciler ve aileleriyle birlikte 3 Aralık 2012 tarihinde basın toplantısı düzenlemişti.
Ağbaba'nın o dönem Meclis'te kürsüye çıkardığı Özge Aydın ise; terörle bir bağları olmadığını belirterek, sadece tıp okuyan öğrenciler olduğunu söylemişti.
SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ
Terör örgütü için yurt içi ve dışında birçok eyleme katılan Özge Aydın (kod adı Ceren Güneş), TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen YPG'li teröristler arasına eklendi.
Suriyede, etkisiz hale getirilen Ceren Güneş kod adlı PKK/YPGlı terörist Özge Aydının, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMMde ağırlandığı ve konuşma yaptırıldığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/dLcngqLohYMemurlarNet (@memurlarnet) November 6, 2019
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi
06 Kasım 2019 15:21
|Çorum'da FETÖ'nün yeni yapılanmasında 18 sanığa ceza
06 Kasım 2019 15:15
|FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
06 Kasım 2019 15:02
|Kastamonu'da FETÖ sanığına hapis cezası
06 Kasım 2019 14:37
|FETÖ'den aranan firari kadın zanlı Ankara'da yakalandı
06 Kasım 2019 14:35
|FETÖ, TİB'i ele geçirmek için O ismi kullanmış
06 Kasım 2019 14:09
|Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı
06 Kasım 2019 13:39
|FETÖ'nün 'yurt ve evler sorumlusu'na kırmızı bülten çıkarıldı
06 Kasım 2019 13:24
|FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu
06 Kasım 2019 13:18
|FETÖ savcıları, MİT elemanını deşifreden yargılanıyor
06 Kasım 2019 12:50