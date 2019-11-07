Veliler otizmli çocukları yuhaladı MEB soruşturma açtı
|07 Kasım 2019 11:09
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Aksaray'daki bir okulda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velilerinin, otizmli çocuklara karşı eylem yaptığı iddia edildi.
Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) ise sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Her bireyin olduğu gibi otizmli bireylerin de bütünleştirilmiş ortamlarda eğitim alma hakkı Başta T.C. Anayasası olmak üzere ilgili yasa ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 5378 sayılı engelliler yasası ile de güvence altına alınan eğitim hakkının engellenmesi hiçbir kişi, kurum, idarecinin ve ailenin insiyatifi ve keyfi kararına bağlı değildir. Aksi hareketlerin ayrımcılık ve nefret suçunu oluşturacağı yasalarda açıktır.
Aksaray ilimizdeki bir okulumuzda yaşanan gelişmelerle ilgili girişimlere başlanmış olup, Milli Eğitim Bakanlığımızın gerekli önlemleri en kısa sürede alacağına inanıyoruz. Süreci sonuna kadar takip edeceğimizi belirterek öğrenci ve ailelerimizin yanında olduğumu bildiririz."
MEB soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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