Ekrem İmamoğlu ve 'Temel atmama' töreni
|07 Kasım 2019 17:47
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projesi onaylanan ve ihale süreci tamamlanan Silahtarağa Arıtma Tesisi'ni iptal etmişti.
İmamoğlu, tesisin iptal edilmesiyle 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini, inşaat alanı içerisindeki Eyüpsultan Belediyesi'ne ait spor tesisi, düğün salonu, İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait binanın yıkılmasının önüne geçildiğini iddia etmişti.
Ancak, gereksiz olduğu iddia edilen bir yatırım projesinin iptalini duyurmak için, insanların bakkal borcu nedeniyle intihar edebildiği günümüzde, kamunun bütçesini, "temel atmama" törenlerine akıtmak israf değil midir?
Normalde olması gereken, projenin gereksiz olduğu iddia ediliyorsa, bu durum, İBB binasındaki basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulabilirdi.
Ama, bunu show'a dökmek, insanları toplayıp tören yapmak, zaman ve kaynak israfından başka bir şey değildir.
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