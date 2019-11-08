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Bakan Selçuk: Aksaray'daki okulla ilgili soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması) Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık
 08 Kasım 2019 11:53
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Bakan Selçuk: Aksaray'daki okulla ilgili soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması) Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık."
Anadolu Ajansı
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