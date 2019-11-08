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Mahkeme, Şehir Üniversitesi'nin mal varlıklarına konulan tedbiri kaldırmadı

Halkbank ile Şehir Üniversitesi arasındaki haciz davası sona erdi. Mahkeme üniversitenin malvarlığı tedbirin devam etmesine karar verdi. Üniversite rektörü Peyami Çelikcan, kararın temyiz edileceğini söyledi.
 08 Kasım 2019 16:25
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Mahkeme, Şehir Üniversitesi'nin mal varlıklarına konulan tedbiri kaldırmadı

Halkbank ile İstanbul Şehir Üniversitesi arasında görülen dava, İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Üniversitenin banka hesapları üzerindeki haczin kaldırılması talebini karara bağlayan mahkeme, İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından yapılan itirazı kısmen kabul etse de ipoteğin 370 milyon liralık borç üzerinden devam etmesine hükmetti.

Bu karar, üniversitenin banka hesaplarındaki paraya erişememesinin devam edeceği anlamına geliyor.

Tedbir kararı ekonomik sıkıntılar başlattı

Karar, geçen ayın maaşlarını ödeyemeyen üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sekteye uğratabilir.

Halkbank, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne tahsis edilen bir parsel arazinin tahsisinin Danıştay tarafından durdurulması sonrası diğer parsellerin maddi değerinin kalmadığını öne sürerek üniversitenin malvarlığına tedbir koydurmuştu.

Duruşmada tekrar bu raporu gündeme getiren üniversite avukatları, mahkemenin raporla ilgili suç duyurusunda bulunmasını talep etti. Duruşmada söz alan Şehir Üniversitesi avukatı Belgin Durgut, "Rapor suç içeriyor. Mahkeme buna sessiz kalmamalı. Raporu hazırlayanlar uzmanlık alanlarının dışına çıktı. Rapor, mahkemeyi yanıltıp üniversitenin zarara uğratılması amacıyla kasıtlı hazırlandı" dedi.

"Öğrenci ve akademisyenler bu kararı bekliyor"

Durgut son söz olarak şunu söyledi:

Karşınızda öğrenciler akademisyenler ve yöneticiler var. Hepsi sizin vereceğiniz kararı bekliyor. Önce vicdanınıza sonra yasal hükümlere göre bir karar vermenizi istiyoruz

Banka avukatı: Mağdur oluyoruz

Halkbank avukatı ise Danıştay'ın iptal kararını hatırlatarak, ipotekli takip yapabilecekleri tüm evrakların ellerinde olduğunu söyledi. Halkbank avukatı, "İpotekli takip başlatmamız bunları satacağımız anlamına gelmez. Yaşayarak göreceğiz. Banka mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

Rektör Çelikcan: Bir kamu bankası kendisine yakışır yöntemler kullanmalı

Üniversite rektörü Peyami Çelikcan duruşma sonrası mahkemenin kararını Independent Türkçe'ye değerlendirdi. Kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini söyleyen Çelikcan, "Teminatın geçersiz kaldığı iddiasıyla hazırlanan bir rapor var. Bir parsel arazinin devrinin durdurulması diğer parselleri değersiz bırakır mı? Bu raporun hiçbir hukuki yönü yok. Bir kamu bankası kendine yakışan yöntemler kullanmalı. Kamu tüzel kişiliğine haiz bir üniversiteye yönelik böyle bir tutum kabul edilemez.

"Alacağın 3 katı ipotek var"

Şehir Üniversitesi, Halkbank'ın aldığı 1 milyar 100 milyon TL'lik ipotek tutarının, alacağın 3 katı olduğu olduğunu söyleyerek haciz kararının yasaya aykırı alındığını belirtiyor.

Cihat Aracık/The Independentturkish
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