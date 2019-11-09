Kütüphane Müdürü'nü, mezarlığa bilgisayarcı olarak atadılar
Habertürk yazarı Murat Bardakçı, bugün ki yazısında, İstanbul'un en başarılı kütüphanecisinin Mezarlıklar Müdürlüğü'ne Bilgisayar işletmeni olarak görevlendirildiğini söyledi.
|09 Kasım 2019 15:31
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kütüphane Müdürü olarak görev yapan Ramazan Minder, Mezarlıklar Müdürlüğü'nde Bilgisayar İşletmeni olarak görevlendirildi.
Bardakçı, Minder'in İstanbul'un en başarılı Kütüphanecisi olduğunu, çok sayıda kitabı kaybolmaktan kurtardığını dile getirdi.
İBB'de liyakate bakılmadığını 'eski yönetimin adamı' tabiri, görevden alınmak için yeterli sebep olduğunu söyledi.
Kütüphane Müdürlüğü'ne de Beylikdüzü Belediyesi'nden bir hanımefendinin getirilmesi bekleniyor.
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