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Dipsiz Göl'ün suyu, define kazısı için tahliye edildi

Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine yasal izinle kazı başlatıldı. Suyu tahliye edilen göl alanında iddiaya göre var olduğuna inanılan altın aranıyor
 09 Kasım 2019 16:38
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Dipsiz Göl'ün suyu, define kazısı için tahliye edildi

Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla kaplı manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. 5 metre derinliğe ulaşılan gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın aranıyor. Jandarma görevlileri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor. Kazının ardından gölün su doldurularak yeniden eski haline getirilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.

'YAYLANIN GÜZELLİĞİ GÖLDÜ, YOK OLDU'

Taşköprü Yaylası'nda yaşayanlar kazı çalışmalarını duyduklarını ancak ne arandığını bilmediklerini söyledi. Nuriye Dervişoğlu, "Gölde ne arıyorsunuz diye sordum bana 'su arıyoruz' diyerek gülüp geçtiler. Kimseyi oraya yaklaştırmıyorlar. Geçen yıl orada biri boğuldu. Ben de onlara 'gölü kapatın' dedim. Ne olacak bilmiyorum" dedi. Ömer Bilgin de "Maden mi arıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. O göl yaylanın güzelliğiydi, yok oldu. Yazın birileri gelip orada kazı yapmak istemişti. İzin vermemiştik. Şimdi yayladan herkes inince gelip gölü kazdılar" diye konuştu. Ali Bilgin ise "Gölde define arıyorlar diye duydum" dedi.

TARİHÇİ ÜÇÜNCÜOĞLU: O BÖLGE ÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Gümüşhaneli Tarihçi-Yazar Güngör Üçüncüoğlu, Taşköprü Yaylası'nda sürdürülen kazıda ne çıkıp çıkmayacağını bilemediklerini ancak alanın önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Üçüncüoğlu, "Maçka tarafında Romalıların bir lejyonu yaşamıştır. Kelkit'te yapılan kazı bölgesinde bu özellik görülür. Çok geniş bir saha olduğu için Romalıların tam olarak nerede yaşadığı bilinmemektedir. Ancak o bölgede yaşadıkları bilinmektedir. Roma İmparatorluğu ve Osmanlılar ile Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethi sırasında o bölgede kaldığı söyleniyor. Bu sadece bir söylenti, kaynaklarda geçmiyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için de çok fazla dedikodu olması normal. Bu bölgelerde zamanında yapılan kazılarda çok şey bulunduğu da söyleniyor" dedi.
DHA
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