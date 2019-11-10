Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Ankara'da merkez üssü Mamak olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|10 Kasım 2019 13:24
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