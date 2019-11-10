İstemediklerini mezarlıklar müdürlüğüne gönderiyor

"Kimseyi dışarıda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın. Artık partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var."

Yukarıdaki sözlerin sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu, hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimleri sonrasında buna benzer pek çok mesaj verdi.

31 Mart'tan sonra İstanbul Büyükşehir'de 18 gün başkanlık yapan İmamoğlu, bu süre içerisinde temkinli davrandı, kimseyi görevden almadığı gibi, "ehliyet ve liyakata" göre bir değerlendirme yapıp İBB'yi çalışmak isteyen herkesle birlikte yöneteceğini söyledi.

23 Haziran'dan sonra ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, işe yönetici değişimiyle başladı.

"Kendi ekibiyle çalışma hakkı" anlayışıyla hareket eden İmamoğlu, İBB'nin genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarını TAMAMINI değiştirdi.

Belediyeye ait 28 şirketin genel müdürleri de istifa ederek ayrıldı. İSKİ ve İETT'nin yöneticileri de bu surede İBB ile ilişkilerini kesmişti zaten.

Dolayısıyla eski yönetim tarafından görevlendirilen üst düzey yöneticilerin neredeyse tamamı ya istifa etti, ya görevden alındı.

Görevden alma operasyonları alt birimlerde devam ediyor

independentturkish sitesinden Adem Demir'in haberine göre; Belediyedeki yönetici değişimi daha alt birimlere indi. Artık daire başkanları, müdürler, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve şefler, görevden alınıyor.

Fakat işin ilginç tarafı "ehliyet ve liyakata önem vereceği" taahhüdü veren Belediye Başkanı İmamoğlu, şimdi bunun tersini yapmakla suçlanıyor.

Başkan İmamoğlu'nun, 25 yıldır kitapla uğraşan Atatürk Kitaplığı Müdürü Ramazan Minder'in ardından çalışmak istemediği bazı kişileri daha Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gönderdiği ortaya çıktı.

Kim nereye gönderildi?

Independent Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı görevden alınarak Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak gönderildi.

Halka İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz, kadrosuna bakılmaksızın Mezarlıklar Müdürlüğü'ne sürülmüş durumda. Yılmaz da tıpkı diğerleri gibi bundan sonra "düz memur" olarak çalışacak.

Yılmaz'ın yardımcısı yani eski Halklar İlişkiler Müdür Yardımcısı Melih Ergünsöz'ün de buradaki görevine son verildi. Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden Ergünsöz, Kartal'daki Yol Bakım Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak görevlendirildi. Yol Bakım Müdürlüğü'nün Avrupa Yakası'nda birimleri olmasına rağmen Ergünsöz, haftanın beş günü Beylikdüzü'nden Kartal'a gidip gelecek.

Raylı Sistemler Daire Başkanı Turgay Gökdemir, görevden alınarak aynı birimde "mühendis" yapıldı.

Akıllı Şehirler Müdürü Mustafa Akyüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne "mühendis" olarak görevlendirildi.

Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, bu görevden alınarak Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü bünyesinde 'bilgisayar programcısı' yapıldı.

Elektronik Sistemler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü Hacı Altın, "mühendis" olarak görevlendirilirken, Şehir Tiyatroları Müdürü Sedat Çakır ise Hıfzı Sıhha'da görevlendirildi.

Eğitim Müdürü Volkan Çakma AKOM'da "düz memur" olarak işe başlatıldı.

Unvanları düşürülenler dava açmaya hazırlanıyor

Aslında yapılan değişim tam anlamıyla "tenzili rütbe" olsa yeni yönetimin böyle bir uygulamada bulunma hakkı var.

Zira pek çoğunun resmi kadrosu böyle. Önceki yönetim döneminde asaleten kadroları verilmediği için, şimdi ki yönetim de, çalışmak istemediklerini "Kadronuz düz memur" diyerek farklı birimlere gönderiyor.

Fakat Ramazan Minder gibi kişilerin ise bazı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "kadroları" düşürülüyor. Bunlar hem maddi hem de manevi olarak kayıplar yaşıyor.

Yasal olarak müdürlük unvanları ellerinden alınmaması gerekirken, görevden alınıp "düz memur", "uzman" veya "bilgisayarcı" olarak değişik yerlere nakledilenler dava açmaya hazırlanıyor.

Gökkuş: Partizanlığın daniskası

Konu hakkında Independent Türkçe'ye konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Ekrem İmamoğlu yönetiminin personele baskı yaptığını savundu.

İmamoğlu'nun göreve gelirken "partizanlık yapmama" sözü verdiğini hatırlatan Gökkuş, şunları söyledi:

Partizanlığın dik alası yapılıyor. Şu anda müdür, müdür yardımcıları ve şeflerin yerleri değiştirilirken ehliyet ve liyakat göz önünde bulundurulmuyor. Baskı ile bunların istifa etmeleri isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kimsenin kadrosunu düşürmediklerini, aksine resmiyette kim hangi görevde ve kurumda gözüküyorsa bunun gereği yaptıklarını ileri sürüyorlar.