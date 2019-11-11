'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre süreci öncesinde partide görev değişiklikleri olabileceğini söyledi. Kandemir, "Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bir kısım istifalar olacak. Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar" diye konuştu.
|11 Kasım 2019 10:30
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre süreci öncesinde partide görev değişiklikleri olabileceğini söyledi.
Kandemir, "Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak.
Bir kısım istifalar olacak. Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar" diye konuştu.
Gerçekleşecek istifaların da "yenilenme" süreci kapsamında değerlendirilmesi ve altında başka neden aranmaması gerektiğini dile getiren Kandemir, AK Parti kadrolarındaki kadın sayısının da artacağını belirtti. Kandemir, büyük kongrenin de planlandığı gibi 2021 yılında yapılacağını kaydetti.
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