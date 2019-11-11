Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
|11 Kasım 2019 12:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 milyon fidan dikimi etkinliğiyle ilgili düzenlenen törende konuştu.
Erdoğan konuşmasında, 'temel atmama' töreni yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
İşte Erdoğan'ın İmamoğlu'na yönelik eleştirisi...
Birileri bir önceli dönem hazırlıkları tamamlanana ileri biyolojik arıtma tesisi için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Bunların yaptığına bakın temel atmama töreni. Tıynetlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler.
Ülkeye hizmet bunların bünyelerine ağır gelir, kendilerine yakışanı yapmışlar. Yaptıklarının adı İstanbul'u gelecekte yine kokuya teslim etmektir.
İhtiyaç yok dedikleri proje işte böyle bir proje. Hizmet bir vizyon ve nasip meselesidir. Vizyon olmayınca burada olduğu gibi önünüze gelen hazır projeyi hayata geçirme fırsatını da tepersiniz. Milletimiz bunları not ediyor.''
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