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İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı

Gaziantep'te Türkçe öğretmeni Saadet H. (25), 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son verdi. Saadet H.'nin intihar etmeden önce sosyal medya hesabından, 'Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı
 11 Kasım 2019 15:44
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İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı

Olay, dün gece 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ortaokulda sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Saadet H., 6 katlı apartmanın terasından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç öğretmen, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldrıldı. Saadet H., burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Afyonkarahisarlı olduğu ve 2 ay önce göreve başladığı öğrenilen Saadet öğretmenin olaydan önce birlikte yaşadığı annesi Gönül H.'yi arayarak helallik istediği ve sosyal medya hesabından intihara ilişkin paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi. Saadet H.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevdiğim seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun hep öylesin işte dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim hep iyi hatırlayın beni pasta kesmiştik en son size kırmızıIı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım' yazdığı görüldü.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Saadet H.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kızının cansız bedenini bekleyen anne Gönül H. ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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