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İstanbul'da suya yüzde 20 zam geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) en büyük kuruluşlarından olan ve kentin su ihtiyacının karşılandığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesi hazırlandı. Yeni bütçeye göre, 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacak.
 11 Kasım 2019 16:32
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İstanbul'da suya yüzde 20 zam geliyor

İSKİ bütçe kitapçığına göre, 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak hesaplandı. 2019 yılı bütçesine göre, İSKİ'nin 2020 bütçesi, 725 milyon 46 bin TL daha düşük oluşturuldu.

İSKİ Genel Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak belirlendi. İSKİ'nin geçen yılki bütçesi, 8 milyar 501 milyon 502 bin TL olarak belirlenmişti.

İSKİ'nin 2020 yılı bütçe gelirlerinin 6 milyar 904 milyon 658 bin TL'lik kısmı, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden; 825 milyon 20 bin TL'si ise kişi ve kurumlardan alınan paylardan oluşacak.

Aynı kitapçıkta yer alan 2020 yılı su satış tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatı, 1 Aralık'tan itibaren 4,80 TL olacak. 11- 20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife ise 7,20 TL olacak.

İş yerleri için uygulanan 10,74 TL'lik tarife de 1 Aralık'tan itibaren 12,89 TL olarak uygulanacak. Köylerdeki iş yerleri için uygulanan 2,68 TL'lik metreküp fiyatı ise 3,22 TL'ye çıkarılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyat, 1 TL'den 1,20 TL'ye yükseltilecek.

Mayıs ayında indirim yapılmıştı

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart Yerel Seçimlerinin İstanbul için yeniden yapılmasını kararlaştırmasıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Bu süreçte AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın seçim vaadi olan su fiyatlarında indirim sözü, İBB Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla teklif haline getirildi. Teklif, önce İBB Meclisi'nin onayından oy birliği ile geçti. Daha sonra İSKİ Genel Kurulu'nda gündeme alınan indirim teklifi, yine oy birliğiyle kabul edilerek, suya konutlarda yüzde 46, iş yerlerine ise yüzde 10 indirim yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mayıs ayında, suda yüzde 40 oranında indirim çalışması yapılması için İSKİ Genel Müdürlüğü'ne talimat verdiğini söylemişti.
DHA
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