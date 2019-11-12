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Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi

Başsavcılık:- "DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz'ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır"
 12 Kasım 2019 00:20
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Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi

BABA ŞABAN VATAN VE OĞLU DNA ÖRNEĞİ VERMEDİ

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ile ilgili, "DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz'ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır." açıklamasında bulundu.

RABİA NAZ'IN SOL EL TIRNAĞINDA BİRİ ERKEĞE AİT OLMAK ÜZERE 2 DNA PROFİLİNE RASTLANMIŞTI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin 12 Ekim 2018 tarihinde vermiş olduğu raporda, Rabia Naz Vatan'ın mavi renkli yeleği ve sol el tırnağından alınan örneklerde, en az biri erkek olmak üzere birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profillerine rastlandığı belirtildi.

BABA ŞABAN VATAN'IN ŞÜPHELENDİĞİ 13 ŞAHSIN DNA'SI ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ AMA EŞLEŞME OLMADI

Örneklerden birinin Rabia Naz Vatan'a ait olduğunun anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, diğer DNA örneğinin tespitine yönelik olarak olay günü, Rabia Naz Vatan'a temas ettiği ya da edebileceği değerlendirilen şahıslarla baba Şaban Vatan'ın şüphelendiği şahısların da aralarında bulunduğu 13 kişiden alınan numunelerin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda, gönderilen örneklerin Rabia Naz Vatan'da bulunan erkek DNA buluntusu ile uyumsuz olduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ayrıca erkek DNA örneğinin Rabia Naz'ın aynı soyağacından bir erkek şahsa ait olduğu ihtimalini güçlendiren Y kromozomu (erkek kardeş, baba, dede, amca, oğul gibi) içerdiği ifade edilmiştir. Rabia Naz Vatan'ın çevresinde temas edebileceği babası, abisi, amcası ve amcaoğlunun bulunduğu anlaşılmıştır. Yelek ve tırnakta tespit edilen DNA örneği ile amca ve amcaoğlunun DNA'ları arasında yapılan karşılaştırmanın uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Bu kez DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz'ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır."

Soruşturma dosyası ile ilgili gizlilik kararının 8 Kasım 2019 tarihinde kaldırıldığı aktarılan açıklamada, 11 Kasım 2019 tarihinde baba Şaban Vatan ve avukatının dosyada bulunan bilgi, belge ve dijital verilerden örnek talep ettiği aktarıldı.

Dosyada taraf oldukları için kendilerine istedikleri bilgi ve belgelerin CMK 234'üncü madde uyarınca soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla verildiği vurgulanarak, "Baba Şaban Vatan'ın almış olduğu bu belge ve dijital verileri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığı saptanmıştır. Başsavcılığımız tarafından, Rabia Naz Vatan'ın görüntülerinin babası Şaban Vatan'a seyrettirildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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