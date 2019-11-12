12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
|12 Kasım 2019 03:22
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12 Kasım 2019 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 30946
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/388
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Şeyda Nur KARAOĞLU atanmıştır.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.
11/11/2019 TARİHLİ VE 2019/389 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
Adı ve Soyadı:
1- İbrahim ACARLI Yargıtay
2- Ahmet Hüsrev VURAL Danıştay
3- Prof. Dr. Mahmut KOCA Ceza Hukuku
4- Prof. Dr. Haşan Nuri YAŞAR İdare Hukuku
5- Prof. Dr. Haşan Tahsin FENDOĞLU Anayasa Hukuku
6- Av. Ünsal TOKER Türkiye Barolar Birliği
7- İsmail KURUL Devlet Denetleme Kurulu Üyesi
8- Hayrettin KURT Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü
9- Hakan ÖZTATAR Adalet Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Rahman GÜLAY 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Altay CENGİZER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince merkeze alınmıştır.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ferden ÇARIKÇI ve Aydan YAMANCAN atanmıştır.
Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Açık bulunan Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Engin İLSEVEN ve Mehmet ÖZDEMİR atanmıştır.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat ISMUK, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı
- Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin GÜNEŞ,
- Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN,
- Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Haşan ASLAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Açık bulunan Yozgat tl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çankırı İl Müdürü Yusuf MÖHÜR atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
- Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İPEK,
- Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman DEĞERLİ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat ERKAL görevden alınmış ve bu suretle boşalan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış SAYLAK atanmıştır.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Volkan Mutlu COŞKUN atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
açık bulunan Denetim Hizmetleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vedat ÇAKIROĞLU atanmıştır.
11 Kasım 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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