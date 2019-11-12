1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

12 Kasım 2019 Tarihli , Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, atama kararı yayımlandı,
 12 Kasım 2019 03:22
Yazdır
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

12 Kasım 2019 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 30946

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/388

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Şeyda Nur KARAOĞLU atanmıştır.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.

11/11/2019 TARİHLİ VE 2019/389 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

Adı ve Soyadı:

1- İbrahim ACARLI Yargıtay

2- Ahmet Hüsrev VURAL Danıştay

3- Prof. Dr. Mahmut KOCA Ceza Hukuku

4- Prof. Dr. Haşan Nuri YAŞAR İdare Hukuku

5- Prof. Dr. Haşan Tahsin FENDOĞLU Anayasa Hukuku

6- Av. Ünsal TOKER Türkiye Barolar Birliği

7- İsmail KURUL Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

8- Hayrettin KURT Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü

9- Hakan ÖZTATAR Adalet Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Rahman GÜLAY 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Altay CENGİZER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince merkeze alınmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ferden ÇARIKÇI ve Aydan YAMANCAN atanmıştır.

Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Açık bulunan Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Engin İLSEVEN ve Mehmet ÖZDEMİR atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat ISMUK, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

- Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin GÜNEŞ,

- Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN,

- Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Haşan ASLAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Açık bulunan Yozgat tl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çankırı İl Müdürü Yusuf MÖHÜR atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

- Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İPEK,

- Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman DEĞERLİ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat ERKAL görevden alınmış ve bu suretle boşalan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış SAYLAK atanmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Volkan Mutlu COŞKUN atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

açık bulunan Denetim Hizmetleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vedat ÇAKIROĞLU atanmıştır.

11 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergi Konseyi Yönetmeliği Yayımlandı
12 Kasım 2019 03:29		 Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 00:20
İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı
12 Kasım 2019 00:07		 12 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Kasım 2019 00:01
'Her yıl Kıbrıs kadar arazi erozyona kurban gidiyor'
11 Kasım 2019 23:20		 Barış Yarkadaş, Kasım'da fidan dikilmez dedi, Orman Genel Müdürü yalanladı
11 Kasım 2019 23:14
İBB'den su zammı açıklaması
11 Kasım 2019 23:02		 Ak Parti'li yetkilinin sözlerinin ardından iki isim istifa etti
11 Kasım 2019 22:56
Erzurum Valisi, tekerlekli sandalyede curling oynadı
11 Kasım 2019 21:47		 İBB Meclisi'nde Silahtarağa tartışması
11 Kasım 2019 20:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:29 - Vergi Konseyi Yönetmeliği Yayımlandı03:22 - 12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı00:20 - Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi00:07 - İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı00:03 - Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?00:01 - 12 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:54 - Türkiye Avrupa'da en çok erken yaşta evlilik olan ülke23:49 - İstanbul'da barajların doluluk oranı alarm veriyor23:44 - Tansiyon hastası sanıldı tümör çıktı23:38 - OYAK, British Steel'i almaktan vazgeçti
23:32 - Aracını internetten satmak isterken dolandırıldı23:26 - Sosyal medyadan bekçilere hakarete gözaltı23:20 - 'Her yıl Kıbrıs kadar arazi erozyona kurban gidiyor'23:14 - Barış Yarkadaş, Kasım'da fidan dikilmez dedi, Orman Genel Müdürü yalanladı23:08 - Kastamonu'da kayıp kadın 22 gün sonra ölü bulundu23:02 - İBB'den su zammı açıklaması22:56 - Ak Parti'li yetkilinin sözlerinin ardından iki isim istifa etti22:50 - Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin davada cezalar onandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı
Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?
12 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Vergi Konseyi Yönetmeliği Yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son buluşmada bakılan noktalar 1
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 3
gelecegenefes.com 1
su kuyusu 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
ayık olmak 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 4
ptt kargo 3
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
10 Kasım 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam