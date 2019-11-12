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Sağlık hizmetleri sunucularının basamaklandırılması genelgesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Sağlık Hizmetleri Sunucularının Basamaklandırılması" konulu 2019/18 Genelge yayımlandı
 12 Kasım 2019 10:44
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Sağlık hizmetleri sunucularının basamaklandırılması genelgesi

Genelge'de "Bilindiği üzere sağlık hizmetleri; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte 5510 sayısı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri" başlıklı 70'inci maddesinde yer alan "Bu Kanunun uygulanması bakımından sağlık hizmetleri sunucuları birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından sınıflandırılır." hükmü uyarınca Bakanlığımızca sağlık hizmetleri sınıflandırılması da dikkate alınarak uygulamaya esas olmak üzere sağlık hizmet sunucularının basamaklandırılması belirtilen şekilde yapılmıştır" denilmiştir.

İşte O Genelge
Memurlar.Net
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