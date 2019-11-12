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Şehir Hastanelerinde, yap işlet devret modelinden vazgeçiliyor

2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık genel bütçe imkanlarıyla şehir hastanesi yapılmasını "Genel Bütçe kaynaklarıyla 6 bin 100 yatak kapasiteli 3 şehir hastanesi için proje ihale ilanına çıkılmıştır." sözleriyle açıkladı
 12 Kasım 2019 22:20
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Şehir Hastanelerinde, yap işlet devret modelinden vazgeçiliyor

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Koca, acil sağlık hizmetlerinde gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Bakanlık olarak sağlık personelinin dengeli dağıtılmasını sağlamak için uğraş verdiklerini de anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında uzman hekim başına düşen nüfus açısından en yüksek ve en düşük il arasında 13 kat fark var iken bugün bu fark 2 kata inmiştir. 3 yılda sağlık alanında hizmette kalite çıtasını yükselten 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk.

14 bin 992 yatak kapasiteli 9 adet Kamu Özel İşbirliği Modeli şehir hastanesi için inşaatları devam ediyor.

Genel bütçe kaynaklarıyla 6 .100 yatak kapasiteli 3 şehir hastanesi için proje ihale ilanına çıkılmıştır; genel bütçe kaynaklarıyla, onun altını çiziyorum. Yine genel bütçeden yapmayı planladığımız 6.300 yatak kapasiteli 7 şehir hastanesi projesi satın alma hazırlık aşamasındadır. Bu da genel bütçeden, kamu-özel iş birliği değil; 3, artı, 7; 10 tanesi genel bütçeden. 2023 hedefine yürüyen güçlü Türkiye'de şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlıyoruz."

Memurlar.Net - Özel

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