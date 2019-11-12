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Bakan Koca, 'Medipol'e arsa verildiği' iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (1)- "(Medipol Üniversitesine arazi tahsisi iddiası) Asla, hiçbir şekilde bahsedilen konularla ilgili bakanlığım sonrası dönemde tahsis ve benzeri konuların hiçbiri olmamıştır"- "(AOÇ arazisinin tahsis edilmesi iddiası) Özel bir kanunla izin alınmasına bağlıdır tahsis. Siz Medipol'e verilmek üzere kanun mu çıkardınız? AOÇ arazisi ancak kanunla tahsis yapılabilir"
 12 Kasım 2019 23:26
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Bakan Koca, 'Medipol'e arsa verildiği' iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Üniversitesine arazi tahsisi yapıldığı iddialarına ilişkin, "Asla, hiçbir şekilde bahsedilen konularla ilgili bakanlığım sonrası dönemde tahsis ve benzeri konuların hiçbiri olmamıştır." dedi.

Bakan Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soruları yanıtladı.

Kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi hakkında çok fazla iddia ortaya atıldığını belirten Koca, "Bu mevzuyu net anlatmak istiyorum. Konu, Sağlık Bakanlığının bütçesiydi. Medipol olgusunun fazla öne çıktığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlık görevine atandığından itibaren Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığından ve hastane yönetiminden ayrıldığına işaret eden Koca, "Asla, hiçbir şekilde bahsedilen konularla ilgili bakanlığım sonrası dönemde tahsis ve benzeri konuların hiçbiri olmamıştır." dedi.

Bu kurumlarda 6 bin çalışanın, 32 bin öğrencinin ve bir o kadar mezunun hakkının korunmasını isteyen Bakan Koca, "Ben bakalığımda bulunduğum, bu koltukta oturduğum sürece bu anlamda asla bu kurumların lehine hiçbir talepte bulundurtmayacağım." diye konuştu.

Koca, Medipol Üniversitesi hakkında birçok iddianın gündeme getirildiğini bunlardan birisinin de üniversitenin 220 milyon Türk Lira teşvik alarak yatırımların yapıldığı konusu olduğunu belirterek, 2012'de çıkan yasa çerçevesinde yatırım yapanlara bölgesel teşvik kapsamında yapılan bir uygulama olduğunu söyledi.

Bu dönemde teşvik alan sayısının da 445 olduğunu bildiren Koca, özel hastane sayısının ise 575 olduğunu, 2012'den sonra teşvik alarak açılan hastane sayısının da 186 olduğunu aktardı.

Bakanlık olarak 2012'den sonra ruhsat verdikleri hastane sayısının 175 olduğunu aktaran Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim ruhsat verdiğimiz hastaneden daha fazla teşvik var. Yatırım yapan, doğal bir süreç olarak bu teşviğe müracaat ediyor. 2012'den sonra bu yasa ile birlikte teşvik almayan hastane yok. Medipol alınca suç mu oluyor? Yeminle söylüyorum, teşvik alınma durumunu ben gazeteden öğrendim. Buna da inanmazsınız. Ben siyaset yapmıyorum, nereden geldiğimi ve hangi koltukta oturduğumu çok biliyorum. Teşviğe müracaat edildiğini ve alındığını yeminle gazeteden öğrendim. Rakam dahil. Buna birçok kimse inanmayabilir ama gerçeği bu. Yatırım yapan kurum müracaat etmesin mi?"

- "AOÇ arazisi ancak kanunla tahsis edilebilir"

Medipol Üniversitesine AOÇ arazisinin tahsis edildiği iddialarına da değinen Bakan Koca, üniversite kurulumu dahil olmak üzere Bakanlık döneminden önce olan bir işlem olduğunu söyledi. Tahsis işleminin bir Milli Emlak yazısı ile yapılamayacağının altını çizen Bakan Koca, "Özel bir kanunla izin alınmasına bağlıdır tahsis. Siz Medipol'e verilmek üzere kanun mu çıkardınız? AOÇ arazisi ancak kanunla tahsis yapılabilir. Meclis kanun mu çıkardı? Milli Emlak yazı yazıyor, AOÇ arazisi değil diye... AOÇ arazisi kanunla olması zorunlu. Kanun çıkarmadınız nasıl AOÇ arazisi oluyor?" sorularını yöneltti.

Sağlık Bakanı Koca, yönetmelikle Medipol'e "İleri Düzey Hastane" standartlarının getirildiği iddialarına ilişkin de çıkarılan yönetmeliğin özel sektör tarafından çok iyi bilindiğini kaydetti.

- "Hiçbir vakıf ve üniversiteye bedelsiz tahsil yapılmadı"

Koca, 3A- 3B özelliklerine Medipol Hastanesinin de sahip olmadığına işaret ederek, bu düzenlemenin de sadece kamu için çıkarıldığını belirtti.

"Medipol'e arsa verildiği" iddialarına ilişkin de Koca, "AK Parti iktidarı döneminde hiçbir vakıf ve üniversiteye asla bedelsiz tahsis yapılmamıştır. Sadece Medipol özelinde söylemiyorum. Bahsedilen arsanın o dönemde açık ihaleye günler öncesinde çıkan, açık şeffaf yapıldığı ve sadece üniversite olması şeklinde şerhin olduğu başka hiçbir amaçla kullanılamayacağı herkesin müracaat ettiği bir arsaya bir şirket müracaat ediyor ve bedeliyle alıyor. Sonra bu şirket vakıfa kullandırtıyor." diye konuştu.

Sağlık turizmi yetki belgesi verildiği iddialarına ilişkin de Koca, kendisinin böyle bir yetki vermediğini, herhangi bir şey imzalamadığını kaydetti.

Sağlık turizmi alan 817 kuruluş olduğunu bu belgenin daha teşvik amaçlı verildiğini hastanelere artı bir değer oluşturmadığını bildiren Koca, 817 kuruluşa olan kendisinden önce verilen bir belge olduğunu belirtti.

Hava ambulansıyla hastaların çoğunun Medipol'e gittiği konusunda ise Bakan Koca, "Son bir yıl içinde daha çok hastanın gittiği hastaneler gündem olmuyor. Medipol gündem oluyor. Hava ambulansı ile taşınan hasta sayısı 148. Bunun 48'i bir gruba, 33'ü bir başka gruba, Medipol'e 4 tane... O 4 hasta da çocuk, kalp cerrahisi için getirilen hastalar." karşılığını verdi.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da 4-5 katı oranında metrekareyle tahsis edilen ama tahsisin rakamının beşte biri olduğunu biliyor musunuz? İsim vermeyim. Ankara'da benzer şekilde bir üniversiteye bedelsiz denilen şeyi söylüyorum. Ankara'da var olan Medipol'e verilen arsanın 4,5-5 katı olan ama bedeli yani kiralama, tahsis bedelinin beşte biri olduğunu biliyor musunuz? Bunu araştırırsınız. Bunu ilgililer açıklar. Böyle bir durumlar eskiden oldu. AK Parti iktidarından önce oldu. Medipol ile ilgili bu kadar söyleyenler, onu da çok iyi bulur."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı
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