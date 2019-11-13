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'Önümüzdeki günlerde çok önemli FETÖ operasyonları göreceğiz'

FETÖ ile mücadeleye de değinen Bakan Soylu, "Önümüzdeki günlerde çok önemli operasyonlar göreceğiz" diye konuştu
 13 Kasım 2019 11:22
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'Önümüzdeki günlerde çok önemli FETÖ operasyonları göreceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı.

Şu sıralar burada bir konuşma yapan Soylu, terörle mücadeleye yönelik bilgi verdi.

Suriye'de yeni bir operasyon yapıldığını belirten Soylu, "DEAŞ'ın önemli bir ismini yakaladık" dedi.

FETÖ ile mücadeleye de değinen Bakan, "Önümüzdeki günlerde çok önemli operasyonlar göreceğiz" diye konuştu.
Memurlar.Net
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