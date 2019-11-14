1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

12 bin yıllık değeri yok ettiler; kazının nedeni belli oldu!

Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan, doğal güzelliğiyle görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazının sırrı ortaya çıktı. 5 gün süren ve herhangi bir bulguya ulaşılamayan kazıda, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Bu arada kazı sonucu 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün yok edilmesi, bazı akademisyen ve tarihçilerin tepkilerine neden oldu.
 14 Kasım 2019 20:28
Yazdır
12 bin yıllık değeri yok ettiler; kazının nedeni belli oldu!

Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla kaplı manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın arandı. Jandarma görevlileri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 5 gündür sürdürülen kazı çalışmaları define bulunamayınca sonlandırıldı.

APOLLINARIS LEJYONUNUN HAZİNESİ İDDİASI

Dipsiz Göl'de, herhangi bir bulguya ulaşılamayan kazıda, iddiaya göre bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Altın olduğuna inanılan göldeki kazının kim tarafından yapıldığı ise halen sır gibi saklanıyor.

Gümüşhane Valiliğinden 'define araması' açıklaması

LEJYONA AİT YAPITLAR YAZ DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

Gümüşhane'de yaz döneminde Sadak köyü sınırlarında bulunan Satala Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle kazı çalışması yapılmıştı. Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'da bulunan 4 lejyonundan birisinin Satala Antik Kenti'nde olduğunun belirlendiği kazıda 15'inci Apollinaris lejyonunun kalesine ait büyük duvar ve yapılar ortaya çıkarılmıştı. Antik kentin, Roma'nın doğudaki en önemli üssü olduğu belirlenmişti.

PROF. DR. KANDEMİR: 12 BİN YILLIK DEĞER YOK EDİLDİ

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, define araması sırasında suyu boşaltılan Dipsiz Göl'ün son buzul döneminde oluştuğunu ve en az 12 bin yaşında olduğunu belirtti. Kandemir, "Dünya üzerindeki buzul göller, son buzul çağından kalmadır ve yaşları 18 bin ile 12 bin yıl arasında değişir. Ülkemizde başta Kaçkar Dağları olmak üzere, dağlarımızın yüksek kotlarında buzul göller bulunur. Böyle kıymetli bir oluşuma, kendi kafalarına göre hiçbir uzmana danışmadan nasıl müdahalede bulunuyorlar? Buzul göller, dünyadaki en temiz sulardır ve küresel ısınmanın konuşulduğu şu günlerde gelecek kuşakların belki de ihtiyaç duyacağı böyle bir kaynak fütursuzca yok edildi. 12 bin yılda oluşan bu gölü nasıl olacak da siz doldurarak eski haline getireceksiniz? 12 bin yıllık bir değer ve ekosistem göz göre göre yok edilmiştir" dedi.

DOÇ. DR. DÜZGÜNEŞ: EKOSİSTEM TAHRİP EDİLDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Doğa Koruma Alanları Uzmanı Doç. Dr. Ertan Düzgüneş de define söylentisiyle gölün boşaltılmasının talihsiz bir olay olduğunu belirterek şunları dedi: "Dipsiz Göl'ün suyunun boşaltılmasıyla ekosisteme darbe vurulmuştur. 12 bin yıllık veritabanı yok olmuş durumda. Tekrardan buranın suyla doldurulacağı söyleniyor ama doldurulacak su şimdi kullandığımız su. Gölde yapılan tahribatın yarattığı kayıp çok büyük. Bu talihsiz girişim sonucunda alanın turistik değerini konuşmak bence yanlış. Burada ekosistem tahribatı var ve bu ekosistem geri dönülemez biçimde yok olmuştur. Tekrardan doldurulduğu taktirde 12 bin yıllık belleği geri kazanabilecek miyiz? Kazanamayacağız. Dolayısıyla kendi kendini rehabilite edebilir mi? Bu da onlarca veya yüzlerce yıl sonra görülebilir."

DOÇ. DR. ERUZ: EKOLOJİK VARLIK DARMADAĞIN EDİLDİ

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz ise Dipsiz Göl gibi bir hazineye müdahale etmeden önce, altından çıkabilecek herhangi bir insan ürünü hazineden önce Allah'ın yarattığı muhteşem ekolojik hazinenin düşünülmesi gerektiğini söyledi. Eruz, "Böyle bir alanda, bilim insanı olarak bizler araştırma yapabilmek için en az 5 kurumdan herhangi bir şekilde müdahalede türlerin zarar görmeyeceğini, ekosisteme zarar verilmeyeceğini ve elde edilen sonuçları da raporlarla ilgili kurumlara sunmak suretiyle izin alabiliyoruz. 'Hazine var' denilerek böyle bir ekolojik varlığı darmadağın etmek çok yazık oldu. Bölgemizin tarihi açısından çok kötü oldu. Böyle bir değeri kaybettik. Dipsiz Göl'ün tahrip edilmesi ulusal kayıp. Dipsiz Göl'de define olması mümkün değil. Böyle bir cehalet olamaz. Bugünkü çağda dahi zorla boşaltılan bir gölü ya da yararak boşaltılan bir göl alanının, nasıl altına bir şey gömüp üstüne suyla doldurdular? Bunu anlamak, böyle bir şeyi düşünmek, kabul etmek bilime, hukuka, insanlığa çok da yaraşır bir durum değil. Yazık ettik o göle" diye konuştu.

VATANDAŞLAR DA TEPKİLİ

Gümüşhaneli Mahmut Demir de, "Bence böyle bir kazıya gerek yoktu. Tabiatı korumak gerekiyor. Hazine olup olmadığı kesin de değil. Böyle bir kazıya müsaade edilmesini doğru bulmuyorum. Tabiat varlıklarının korunması gerekir diye düşünüyorum" dedi. Osman Özlü ise, "Doğal güzelliğin bozulmaması lazımdı ve kazıya gerek yoktu. Doğal güzellik bir kere bozuldu. Gölü ne kadar eski haline getirmeye çalışsan da eski haline gelmesi zor. Bu tarz bir izne de gerek yoktu. Kırılan testi aynı yerine gelmez" ifadelerini kullandı. Bu arada kazı öncesi yapılan çalışma sonrası göle su verilerek eski haline getirileceği belirtilmişti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kalp şeklindeki 'pembe göl' turizme kazandırılacak
14 Kasım 2019 20:23		 2 yıl içinde 25 bin kişiye istihdam sağlanacak
14 Kasım 2019 17:45
Şanlıurfa'daki Tugay Komutanlığında patlama
13 Kasım 2019 22:57		 Kuzey Ege'de 'ara tatil' hareketliliği
13 Kasım 2019 21:08
Her yeri elden geçiriliyor... İşte tarihi garda son durum
12 Kasım 2019 20:34		 Tarlasını sürerken, bin yıllık pitos buldu
12 Kasım 2019 19:31
İstanbul için korkutan uyarı! Akşamları maskesiz çıkmayın
12 Kasım 2019 16:18		 Hollywood yıldızlarının hayran kaldığı köy büyük ilgi görüyor
12 Kasım 2019 14:17
Muhtarlık maaşını mahallesine hizmet için harcıyor
12 Kasım 2019 13:15		 İstanbul'da barajların doluluk oranı alarm veriyor
11 Kasım 2019 23:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - Cinsel saldırıdan yargılanıyordu! Çektiği video kurtardı20:40 - Ahmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi20:36 - Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi20:32 - Belediye Meclisi'nde partililer arasında gerginlik20:28 - 12 bin yıllık değeri yok ettiler; kazının nedeni belli oldu!20:23 - Kalp şeklindeki 'pembe göl' turizme kazandırılacak20:18 - Şehidin vasiyet ettiği kitap tamamlandı20:13 - Japon deprem uzmanından Türkiye için dikkat çeken uyarı20:08 - Yanlış beslenme saçları döküyor20:03 - Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz
19:59 - Saadet öğretmenin annesi son konuşmayı anlattı19:55 - Fedakar öğretmen tüm gününü öğrencileri ile geçiriyor19:51 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı19:47 - Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi19:43 - FETÖ'den gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı19:40 - Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı19:36 - İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı ile görüştü19:32 - Polislerden öğrencilerin mektubuna cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
'İdari yargı, KHK'daki sorunu bir yıl içinde çözecektir'
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
Stockholm sendromu 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 3
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
sakın gelme 2
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam