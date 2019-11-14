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Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ile gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl mahkemeye sevk edildi.
 14 Kasım 2019 20:36
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Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ile soruşturmayı takip etmek üzere bölgede bulunan gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl mahkemeye sevk edildi.

Üç isim de, daha önce gözaltına alınmıştı. Söz konusu sevk işleminin ilk etapta 'tutuklanma talebiyle olduğu' ileri sürüldü ancak daha sonra bu, avukatlar tarafından yalanlandı.

GİRESUN VALİLİĞİ BABANIN TEHDİTTEN GÖZALTINA ALINDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Giresun'da geçen yıl evinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz'ın bugün gözaltına alınan babası Şaban Vatan'ın görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

RABİA NAZ'A NE OLDU?

12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı şekilde bulunan ve hastaneye kaldırılan Rabia Naz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz'ın şüpheli ölümü kayıtlara intihar olarak geçti.

Rabia'nın babası Şaban Vatan yaptığı araştırmalar ışığında kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanıyor. Baba, kızını öldüren kazadan Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin sorumlu olduğunu iddia ediyor.

DHA
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