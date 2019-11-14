1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile Bakanlığı: Personel ve müdür açığa alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kayseri'de iç acıtan görüntü" başlığıyla yayınlanan habere konu olan olay hakkında açıklamada yaptı.
 14 Kasım 2019 20:49
Yazdır
Aile Bakanlığı: Personel ve müdür açığa alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kayseri'de iç acıtan görüntü" başlığıyla yayınlanan habere konu olan olay hakkında açıklamada yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kayseri'de bir kuruluşumuzda engelli bir kardeşimize yönelik gerçekleşen kabul edilemez muamele bizleri derinden üzdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, gözümüzden sakındığımız engellilerimize yönelik bu tip davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet ve kötü muamele kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez. Tüm engelli kardeşlerimiz bizlere 'Rabbimizin emanetidir' bilinciyle bakanlık olarak hizmet veriyoruz. Bu bilinçten uzak personelin, engelli kardeşimize uyguladığı insanlık dışı tutumu asla tasvip etmiyoruz" denildi.

Söz konusu görüntüdeki personel ve kuruluş müdürü açığa alındı

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Kurum bakımımızda olan engelli kardeşimizin durumu çok şükür iyi, sağlık durumu ile ilgili gerekli tetkikleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca yaşanan bu olumsuz hadiseyi en kısa sürede atlatabilmesi için uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek sağlanıyor. Bakanlık olarak gerekli resmi işlem ve soruşturmayı başlattığımızı, söz konusu görüntüde yer alan personel ve kuruluş müdürünün derhal açığa alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Engelli öğrenci öğretmeni tarafından tekmelendi
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma
13 Kasım 2019 19:42		 Gaziantep MEM'den yaka kartındaki yanlışlığa inceleme
10 Kasım 2019 21:33
Tören erken başlatıldı, İlçe MEM soruşturma başlattı
10 Kasım 2019 17:57		 İpekyolu Belediyesine Kaymakam görevlendirildi
09 Kasım 2019 09:40
Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor
09 Kasım 2019 09:21		 Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı
08 Kasım 2019 11:04
Din dersine 'Hristiyan öğretmen' iddiasına soruşturma
06 Kasım 2019 19:25		 Çirkin paylaşım yapan doktor açığa alındı
04 Kasım 2019 21:30
İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
03 Kasım 2019 22:51		 Ordu'da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma
02 Kasım 2019 16:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - TBMM Genel Kurulunda 'kayyum' tartışması21:54 - Bu haber tüm kiracıları ilgilendiriyor21:49 - A Milliler, EURO 2020'ye katılmayı garantiledi21:44 - Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor21:39 - '8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi karşılandı'21:34 - Kayseri'nin bilinmeyen lezzetleri görücüye çıkıyor21:29 - Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezası 3'e indirildi21:24 - Depremden doğan Suuçtu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği21:19 - Turistlerin en çok ilgi gösterdiği iller belli oldu21:14 - Türk mühendis, ABD'de ölü bulundu
21:10 - Bekarlar Günü'nde en çok cep telefonu satıldı21:04 - Tarlada giydiği şalvarın üreticisi oldu21:00 - Alman uyruklu 7 terörist daha sınır dışı edildi20:54 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında20:49 - Aile Bakanlığı: Personel ve müdür açığa alındı20:44 - Cinsel saldırıdan yargılanıyordu! Çektiği video kurtardı20:40 - Ahmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi20:36 - Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
'İdari yargı, KHK'daki sorunu bir yıl içinde çözecektir'
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
neyim var portalı 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 3
sakın gelme 2
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam