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Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu

Gümüşhane'de, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunan, kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazı tamamlandıktan sonra ekipler alandan ayrıldı. Valiliğin, alanın eski haline getirildiği açıklamasını yaptığı Dipsiz Göl'ün toprakla doldurulduğu görüldü
 15 Kasım 2019 15:19
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Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazıya izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Gölde, iddiaya göre, var olduğuna inanılan altın arandı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.

APOLLİNARİS LEJYONUNUN HAZİNESİ ARANDI

Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazıda sonuca ulaşılamazken, iddiaya göre, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Altın olduğuna inanılan göldeki kazının kimler tarafından yapıldığı ise halen açıklanmıyor.

VALİLİK: GÖL ALANI ESKİ HALİNE GETİRİLDİ

Gümüşhane Valiliği'nden Dipsiz Göl'deki kazı çalışmasıyla ilgili dün yazılı açıklama yapıldı. Kazı çalışması için 2 kişinin İstovrama mevkisi 137 ada 98 No'lu parselde define araması talebinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, ilgili kurumların olumlu görüşü üzerine kazı izni verildiği belirtildi. Açıklamada, "Hazırlanan ruhsata istinaden 06.11.2019 tarihinde belirtilen alanda İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Müze Müdürlüğü temsilcisi ile jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırılmıştır. 4 gün süren arama çalışması sonrasında, 10.11.2019 tarihi itibarıyla da alanda kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır, taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır" denildi.

TOPRAKLA DOLDURULMUŞ

Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, dün alandan ayrıldı. Valiliğin, göl alanının eski haline getirildiğini açıkladığı Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanına ise bir de su akarı için plastik boru koyuldu. Su kalmayan göl alanı, taş ve toprak yığını haline döndü.
DHA
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