1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rumlar, KKTC bayrağı yaktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36'ncı yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakıldı.
 16 Kasım 2019 23:02
Yazdır
Rumlar, KKTC bayrağı yaktı

Güney Lefkoşa'daki Ledra Caddesi'nde toplanan Rumlar, Türkler aleyhine slogan atarak eylem yaptı. Yunan bayrakları taşınan eyleme Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM da destek verdi.

Eylemde konuşan Yiannis Lapithios adlı Rum, ordular ve yabancı müdahaleler olmaksızın barışçıl ve herkesin ulaşabileceği bir Kıbrıs istediklerini söyledi.

KKTC'DEN TEPKİ

Rumların bayrak yakma eylemine KKTC'den sert tepki gelirken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır" dedi.

'KIBRIS TÜRK HALKI BUNA ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR'

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise "Kıbrıs'ta, halkların değerlerine saygısızlık yaparak, bir amaç elde edeceğini umanlar, unutmasın ki Kıbrıs Türk halkı buna asla geçit vermeyecektir. Bayrağımız, gönderden inmeyecektir" diye konuştu.

'RUMLARIN ZİHNİYETİ DEĞİŞMEDİ'

Olayın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rumları bayrak yakmaları nedeniyle kınadıklarını belirtti. Rumların zihniyetinin değişmediğini ifade eden Tatar, "Rumlar, Ada'daki KKTC gerçeğini görmezden gelemez. Bu konuda görüntüler inceleniyor. Olaya karışanlarla ilgili biz gereken adımları atacağız. Rumlar bayrağın yakılmasına göz yumuyorlar. Bizler asla böyle bir şey yapmadık. Yapmayız da. Kabul edilecek bir durum değildir bu. Irkçı ELAM zihniyeti ile bir yere varılamaz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
17 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Kasım 2019 00:04		 Türklerin yüzde 41'i Amerika'nın sözüne güvenmiyor
16 Kasım 2019 23:43
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'arsa' tartışması
16 Kasım 2019 23:26		 Adalet Bakanı Gül, taziye ziyaretlerinde bulundu
16 Kasım 2019 22:56
TBMM Başkanı'ndan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı
16 Kasım 2019 19:46		 Ömer Çelik, Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
16 Kasım 2019 19:26
Türkiye'nin yollarına Avrupa'dan övgü
16 Kasım 2019 19:11		 Belediye personelinin eziyet ettiği köpeği vali sahiplendi
16 Kasım 2019 18:25
CHP'li Ağbaba'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
16 Kasım 2019 18:13		 'Açıklamalarım saptırıldı, sözlerimin arkasındayım'
16 Kasım 2019 18:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - 17 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:43 - Türklerin yüzde 41'i Amerika'nın sözüne güvenmiyor23:37 - Antik kentte yeni yapılar ortaya çıktı!23:31 - Fırıncıyı dolandırıp, telefonda 'Acıyorum size' dedi23:26 - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'arsa' tartışması23:20 - Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu23:14 - Futbol takımlarından köy okulu öğrencilerine destek23:08 - İhraç edilen dizilerle birlikte mobilya ihracatı da artıyor23:02 - Rumlar, KKTC bayrağı yaktı22:56 - Adalet Bakanı Gül, taziye ziyaretlerinde bulundu
22:50 - Osmaniye'de silahlı kavga: 15 kişi gözaltına alındı22:42 - Eskişehir'de 4 yeni 112 istasyonu daha açıldı22:36 - İntihar psikolojisine dikkat!22:30 - Fenerbahçe'den 'Obradovic' haberlerine yalanlama22:23 - Saldırıya uğrayan öğretmen suç duyurusunda bulundu22:18 - Ceren Damar'a 'unutulmayan öğretmen ödülü'22:13 - Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı22:08 - Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Leyla hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
17 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
SAADET ÖĞRETMEN 1
radamel falcao 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
asvel lyon-villeurbanne 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
sorunsal sorunsalı 2
halk dili 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam