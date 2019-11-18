'EYT konusunda Cumhurbaşkanımız son sözü söyledi'
|18 Kasım 2019 18:43
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik açıklamalarından satır başları şöyle;
RUMLARA KKTC BAYRAĞI YAKMA TEPKİSİ
- "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir.
- Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı. Kur'an'ı Kerim'in yakılmasını kınıyoruz.
YILDIZ KENTER'İN VEFATI
Kendisine rahmet diliyoruz. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.
OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK
- Otizmli çocukların dışlanmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün bunlar her yönüyle soruşturuldu. Neticesinde bütün tedbirler tekrar alındı.
- İhmali görülen okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Bazı velilerin bilinçsizliğinden kaynaklanan sonuçlar varsa bu giderilecektir. Bütün çocuklar bir evrendir. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz.
- Bir kere daha bu sosyal ortamların ele alınması gerçekleştirilmiştir ve oradaki sorumlular görevden alınmıştır.
- Trump'a Türkiye'nin tezlerini anlatmıştır. ABD tarafına her zaman söylediğimiz şey. İkili ilişkilerimiz çok daha büyük bir potansiyele sahiptir.- Tarihçiler Ermeni konusunda kararlar vermelidir. Burada karşılıklı olarak atılacak adımlarada yer verilmiştir.
- Müttefikler arasında konuşma dili yaptırım dili olmaması lazımdır. Daha çok diplomasi geliştirmeye yönelik olmalıdır. Yoksa bu durum ilişkilere zarar verir.
- Cumhurbaşkanımızın ABD'ye yaptığı son gezide Burada 300 bini aşan kürt arap kardeşlerimizin geldiği kimsenin etnik kimliğine bakmadığımız söylenmiştir.
- Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir.
- Batıda gördüğümüz kirli medya dilinin bazı çevrelerde de kullanıldığını görüyoruz.
-EYT konusunda Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Şu anki yaklaşım en net bir şekilde Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilmiştir.
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