AK Parti'den ihraç talebi
|18 Kasım 2019 19:16
|Yazdır
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Pelin Gündeş Bakır daha önce Suriyelileri hedef gösteren tweetler atmıştı. İşte tweetlerinden bir kaçı;
*Suriyelileri istemiyoruz. Onurlu bir şekilde ülkelerine dönsünler. Türkiye Cumhuriyeti Türk'tür. İlelebed Türk kalacaktır.
*Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!
*Türk milletinde Türklük şuuru yok edildi.Türk milliyetçileri uyutuldu.Üniversitelerde akademisyenler çocuklarımıza milliyetçilik fikri aleyhine indoktrinasyon yaptı. Milliyetsiz bir toplum yaratılmak istendi ki Türkiye çöksün. Türkiye'yi ayakta tutacak ruh Türk milliyetçiliğidir!
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Canan Kaftancıoğlu, saldırıya uğrayan kadınlarla görüştü
18 Kasım 2019 20:36
|'ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yapmadı'
18 Kasım 2019 20:20
|AK Parti MYK toplantısı sona erdi
18 Kasım 2019 19:01
|'EYT konusunda Cumhurbaşkanımız son sözü söyledi'
18 Kasım 2019 18:43
|'Suriyeliler için 40 milyar doları bulan, EYT'liler için de bulur'
18 Kasım 2019 17:57
|'84 teknoparkta, 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor'
18 Kasım 2019 16:47
|MHP'den 'vatandaşlık için kurs' teklifi
18 Kasım 2019 14:23
|Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
18 Kasım 2019 14:16
|İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki
18 Kasım 2019 14:09
|'Kör bir kuruşun hesabını yapmak sizin sorumluluğunuzda'
18 Kasım 2019 13:35