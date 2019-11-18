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884 yıllık caminin kapı üstlerine tente yapıldı

1135 yılında Danişmend Hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan ve Kayseri'nin en eski camisi olma özelliği taşıyan Cami Kebir'in kapı üstlerine tente yapıldı.
 18 Kasım 2019 22:28
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884 yıllık caminin kapı üstlerine tente yapıldı

1135 yılında Danişmend Hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan ve Kayseri'nin en eski camisi olma özelliği taşıyan Cami Kebir'in kapı üstlerine tente yapıldı.

Danişmendlilerin üçüncü hükümdarı olan Melik Mehmet Gazi tarafından 1135 yılında yaptırılan ve restorasyonlarla günümüze kadar ulaşan kentin en eski camisi olan Cami Kebir'in giriş kapıları üzerine tente yapıldı. 9 asırlık camiye yapılan tente ile ilgili Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cami Kebir:

Kayseri'yi kendine başkent yapan Danişmendliler'in üçüncü hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmıştır. Bina yapılırken çevredeki yıkık Roma yapılarından taşınan sütun ve sütun başları kullanılmıştır. Üstü örtü ahşaptır. Binanın önündeki Melik Gazi Medresesi günümüze ulaşmamıştır. Medresenin kalıntıları 1960'lı yıllarda onarılmış ve günümüze ulaşmıştır. Orjinal ahşap minberi restore edilmiş, halde kullanılmaktadır. Orjinal ahşap kapısı ise Ankara Etnografya Müzesindedir. Cami 1206 yılında Melik Mehmet Gazi'nin yeğeni Selçuklu umerasından Muzaffereddin Mahmut tarafından tamir ettirilmiştir. Lale Devri'nde (1720-1730) depremle yıkılan cami Kayserili matbah ve Sur Emini Hacı Halil Efendi tarafından yeni baştan onarılmıştır. Yakın zamanda vakıflar fve halk tarafından onarımına devam edilmiştir. Ulu Cami, şehrin en eski ve büyük camisidir.
İhlas Haber Ajansı
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